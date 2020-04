Advierten riesgos para repatriados; Gobierno mejorará campamento

¿Cómo se encuentran los 480 bolivianos que fueron repatriados de Chile? Un día después de su llegada de Huara (Chile) a Pisiga (Bolivia), los migrantes no pueden comunicarse, porque no tienen donde recargar sus celulares y la última vez que pudieron contactarse denunciaron a la organización Mujeres Creando que estaban hacinados, sin agua y sin alimento.

Al menos 12 de las mujeres repatriadas y cuatro niños, de 1 a 6 años, tenían que llegar a La Paz para ser alojadas por la organización feminista y anarquista Mujeres Creando, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de Chile y Latinoamérica, en la casa “Virgen de Los Deseos” bajo medidas de bioseguridad por el coronavirus, sin embargo, ellas y sus hijos siguen en el campamento.

Ante esta situación, María Galindo, de Mujeres Creando, expresó que el campamento que armó el Ministerio de Defensa en Pisiga con carpas de tres por tres con seis colchones para alojar a ocho o más personas se puede convertir en un foco de coronavirus.

Galindo expresó su discrepancia con el trato que reciben los bolivianos en su columna “Nos prohíben contagiar esperanza”. En ella aboga por las 12 mujeres embarazadas y con wawas y de la tercera edad.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, defendió la función del campamento.

“Obviamente no va ser como estar en casa, pero tenemos que hacer la discriminación positiva: No podemos agarrar y meter toda esa gente a las ciudades, cuando no sabemos quiénes están infectados y quiénes no. Ya nos ha pasado y los casos se han disparado”, justificó.

Campamento

El encargado del campamento “Tata Santiago”, capitán Álex Segovia, anunció que instalarán más carpas para brindar mayor espacio a los bolivianos repatriados de Chile, según la agencia ABI.

"Tenemos nuevas carpas que están llegando, pero en función de la cantidad para que tengan más comodidad, hoy ha llegado una nueva batería de baños (...), además de un contenedor de duchas", afirmó Segovia.

Segovia afirmó que existen fallas en el campamento que se corregirán, considerando que el mismo se habilitó para un determinado número de personas, pero la cifra se incrementó.

Detalló que el campamento ha sido verificado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones.

El encargado manifestó que muchos ciudadanos desean comunicarse con sus familiares y se están consiguiendo teléfonos para que se contacten de forma directa.

Puntualizó además que hay tres médicos y que hasta ahora se han registrado dos resfríos.