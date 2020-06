Denuncian presión para salir a apoyar al Alcalde

Al menos 200 personas, entre comerciantes, transportistas, consultores y personas con discapacidad, fueron convocadas ayer para apoyar al alcalde José María Leyes y pedirle que no renuncie a su cargo.

Sin embargo, la concejala Celima Torrico denunció que funcionarios condicionaron a algunos consultores para asistir a la manifestación a cambio de concretar la firma de sus contratos.

“El Concejo ha dado autorización para las nuevas contrataciones. Les han dicho (a los consultores): ‘Si no vienen, no van a firmar sus contratos’. Igual a algunos hermanos de los comerciantes: ‘Si no salen, no van a tener sus beneficios a través de la Intendencia”, denunció Torrico.

El fin de semana transcendió que el intendente Juan Aguayo convocó por redes sociales a los comerciantes, transportistas y trabajadores de una microempresa para que salgan en apoyo de Leyes. A cambio, ofreció mantener la cuarentena dinámica y la aprobación de un contrato para la microempresa. Los Tiempos intentó conversar con Aguayo, pero el funcionario tenía apagado su celular.

Por otro lado, la representante de las personas con discapacidad, Francisca Huarachi, señaló que fueron invitadas porque el Alcalde iba a dar un mensaje en la plaza principal.

“Nos dijeron que el Alcalde iba a dar algunas palabras, como un mensaje en la plaza. Yo percibía que iba a hablar de su renuncia, por eso nos hemos autoconvocado”, dijo Huarachi.

Otro dirigente de los discapacitados, David Cayo, señaló que su sector apoya a Leyes porque él promovió políticas de integración para ellos, “incluso en esta pandemia nos han dado canastones”, dijo.