Ciudadanos instalaron puntos de bloqueos en rechazo a la eliminación de los dos tercios en la ALP

El plantel de Wilstermann venció por 2-1 a Vinto Palmaflor en partido amistoso que se disputó en el estadio de... Ver más Wilstermann venció por 2-1 a Vinto Palmaflor en amistoso

La segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa culminó con dos tropezones significativos, los del Bayer... Ver más Naufragios del Tottenham y del Leverkusen

El tenis nacional comenzó a retomar sus actividades tras varios meses de alto por la pandemia del coronavirus, con la... Ver más Tenis retoma actividades en Bolivia tras varios meses de alto