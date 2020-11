Ausencia del concejal paraliza sesión sobre Feicobol y suspensión de Leyes; Coca niega señalamientos

La ausencia del concejal Carlos Coca, de Demócratas, podría paralizar la sesión de este viernes para considerar la denuncia sobre la ampliación de contrato a Feicobol y la suspensión del alcalde José María Leyes, informaron los legisladores.

El concejal Coca rechazó los señalamientos de perjudicar la sesión con su pedido de licencia por temas personales y dijo que como denunciante estará presente en la audiencia si ésta se convoca el sábado o la próxima semana.

“Este caso yo lo he denunciado hasta en la Fiscalía no voy a dar un paso atrás y esperemos que el día de hoy si van a tratar el tema la Comisión de Ética cumpla con los plazos establecidos”, declaró.

Coca denunció que Leyes amplió el contrato para que Feicobol utilice el campo ferial luego de vencerse su contrato, pero sin tener la aprobación del Concejo Municipal.

Otro tema que iba a tratarse es la falta de informe sobre los gastos para atender la pandemia de la Covid-19 y el estado de las otras dos suspensiones que la Comisión de Ética le impuso al Alcalde.

El Legislador observó que la directiva recién haya convocado ayer a la sesión y que hasta el viernes no se cuente con el orden del día, cuando la reunión del pleno está programada para las 14:00.

Otra razón para que el Concejo Municipal no cuente con el quorum necesario es que el concejal Iván Tellería que ahora es alcalde suplente ya no tiene suplente. A ello se suma que el concejal Sergio Rodríguez que renunció el martes aún no ha efectivizado su alejamiento ante el Tribunal Departamental Electoral, por lo que su suplente no está habilitada.