Madre de médico Yáñez, que venció virus: “Mi hijo volvió de la otra vida”

La madre del jefe médico de Cordes que venció al coronavirus Édgar Yáñez Heredia, Estela Heredia, agradeció a Dios y a los médicos del seguro y la clínica Los Ángeles por la recuperación de su hijo. Yáñez, de 66 años, estuvo internado cinco meses por Covid-19 en Los Ángeles.

“Es una felicidad muy grande, Dios me ha devuelto a mi hijo, ya ha vuelto de la otra vida, él estaba tantos meses enfermo. Él es médico, ha tenido la mala suerte de contagiarse en su trabajo, pero ahora se ha recuperado”, dijo Heredia.

Añadió: “Estos meses fueron muy duros al saber que mi hijo se podía ir en cualquier momento, sin poder verlo, ni saber nada; ha sido un tormento terrible. Por eso ahora que lo he visto con vida me siento feliz, porque él ya no tenía vida, estaba ya muerto”.

Finalmente, Estela recomendó a las personas que aún mantengan las medidas de bioseguridad para evitar “vivir esos difíciles momentos”, que sólo las familias de los pacientes Covid-19 conocen.

Yáñez fue dado de alta ayer luego de estar internado cinco meses y nueve días, gran parte en terapia intensiva.

Tras ser dado de alta, el doctor Yáñez fue recibido por sus colegas y familiares con un acto muy emotivo, en el que le expresaron su afecto con carteles, flores y música de mariachis.

Sobreviviente

Édgar Yáñez señaló: “Es un encanto, una satisfacción; más aún, sabiendo que soy el segundo paciente que ha vencido al Covid-19, después de haberme complicado tanto; incluso, tengo una fístula en la garganta para la respiración artificial.

“Pero, ahora, estoy bien y en recuperación. A la población le pido que tenga todas las medidas de bioseguridad”, dijo Yáñez.

Asimismo, su hermano, Carlos Eduard, indicó: “Estamos muy felices por esta recuperación. Deseamos que todas las personas que tienen pacientes con Covid-19 pasen este momento tan complicado para que vivan estos momentos felices, de retorno a su hogar y a sus actividades laborales”.

El médico internista de la clínica Los Ángeles, Miguel Condori, expresó que la recuperación de Yáñez fue fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario que lo ayudó a vencer “las complicaciones críticas, algunas pulmonares, motoras; a momentos, no hablaba ni se movilizaba, pero se venció todo eso”.

40 recuperados, diez con secuelas

El secretario de Relaciones del Sirmes de Cochabamba, Carlos Nava, señaló que al menos 40 médicos lograron vencer al Covid-19. Sin embargo, cerca de 10 están con secuelas, “aún están convalecientes” y eso les impide trabajar normalmente.

Además, alertó que una segunda ola de contagios podría afectar más al personal médico que está en primera línea, por lo que demanda más equipos de bioseguridad.

Entre los médicos que se recuperaron están: Nava, el director del hospital del Sur, Grover León, y otros. A esta lista se sumó ayer el jefe médico de la caja Cordes, Édgar Yáñez Heredia.