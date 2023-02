Se reactiva el conflicto por el botadero y la Gobernación apunta a un plan común

El conflicto por el cierre del botadero de K’ara K’ara tiende a reactivarse tras el último bloqueo realizado ayer para que la Alcaldía traslade el vertedero. En tanto, la Gobernación licitará un servicio metropolitano.

El presidente del Consejo Distrital 15, Martín Franco, dijo que determinaron cerrar el botadero por falta de una solución, desde que el plan de Sacabamba quedó truncado.

“Queremos que la Alcaldía nos indique cuándo y a dónde va a llevar la basura, porque la salud para nosotros es muy importante. Tanto tiempo con lo mismo, y nada”, declaró.

El concejal Joel Flores, del MAS, cuestionó la promesa del alcalde Manfred Reyes Villa durante la campaña electoral, porque dijo que “el botadero se cerraría en seis meses”. Sin embargo, ha pasado más de un año y el problema continúa. Advirtió que el municipio está “al borde de tener un conflicto por la falta de solución, y esperemos que no haya nuevamente basura en las calles”, indicó.

En septiembre, Flores alertó que el relleno ya no tenía capacidad de recibir más basura porque la celda donde se hace la disposición final funcionaría hasta diciembre.

Plan metropolitano

La Gobernación apunta a un plan metropolitano en el que no sólo estén las alcaldías, sino también los vecinos.

El secretario de Planificación, Guillermo Bazoberry, dijo que el proyecto contempla a que en cada barrio exista un punto de selección, donde las plantas procesadoras recojan los elementos reutilizables como las llantas, plásticos y cartones.

“Con este plan, ya no tenemos por qué mandar todo a un solo botadero. Ya no necesitamos un terreno, porque estaríamos repitiendo K’ara K’ara. Es por eso que no será en un solo lugar, sino el plan se desarrollará en los barrios”, explicó.

El plan fue aprobado el 14 de febrero por el Consejo Metropolitano Kanata para que la Gobernación lidere la contratación de un “servicio administrativo” que permita a los siete municipios gestionar los residuos a través de una licitación, pero siga un modelo descentralizado.

Bazoberry anunció que luego lanzarán una licitación para la planta de incineradora y la definición de puntos de recolección, selección y transferencia.

El bloqueo se levantó anoche con la firma de un acuerdo para conocer los avances de la licitación hasta el 10 de marzo.

Otras demandas del Distrito 15

Los sectores que procedieron a bloquear en el ingreso al relleno piden condiciones para el funcionamiento de la nueva Subalcaldía Tamborada.

El presidente del Consejo Distrital 15 aseguró que las oficinas funcionan “a media máquina” porque falta personal, equipamiento, movilidad y otras necesidades. “Está trabajando a medias y eso perjudica al desarrollo del Distrito 15”, declaró.

El alcalde Manfred Reyes Villa dijo que los proyectos todavía no se pueden subir al Sicoes porque están en trámite.