Exigen diésel y anuncian bloqueo de ruta Santa Cruz-Cochabamba

El sector productivo de Santa Cruz ratificó que hoy se llevará a cabo el bloqueo de la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba, a la altura del municipio de Mon-tero, como una medida de protesta ante la escasez de diésel, que dificulta el nor-mal desarrollo de las actividades agrícolas.

Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos informó que el abastecimiento de diésel es normal y que incluso se incrementó en 9 por ciento el volumen nacio-nal, por lo que no hay justificativo para el bloqueo de la carretera.

El corte de la ruta será en el Puente de la Amistad, ubicado entre los municipios de Montero y Portachuelo. Productores de soya, caña y transportistas impulsan la medida de presión.



El presidente de la Unión de Cañeros Unagro, Beltrán Flores, informó que el blo-queo de la carretera comenzará a las 5:00 y se extenderá hasta las 18:00.

El dirigente precisó que la demanda está orientada a la abrogación de los decre-tos 4910 y 4911 que restringen la venta de diésel. Anunció que, en caso de no tener una respuesta del Gobierno, estos sectores endurecerán las medidas de presión.

El secretario general del Transporte Pesado en Santa Cruz, Juan Yujra, informó que existe una disminución del volumen que recibe cada estación de servicio, situación que motiva la escasez.

“Han cortado el cupo a todos los surtidores: si antes les daban 60 mil litros, ahora les dan 40 mil y eso no alcanza, no es normal (…). No somos locos para hacer filas en los surtidores. Lamentamos lo que los funcionarios de la ANH dicen que todo es normal, no sé en qué planeta viven” dijo.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se incrementó un 9 por ciento el despacho de diésel en el país con la finalidad de garantizar el suministro del combustible para las actividades agrícolas. Los despachos de dié-sel pasaron de 6,9 millones de litros por día a 7,5 millones.

“Seguiremos suministrando el combustible que sea necesario”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.