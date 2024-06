El ministro Montaño no estará en el diálogo con el transporte; se dedicará a otra agenda

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño no estará en el diálogo convocado por el Gobierno con el sector del transporte pesado, toda vez que tiene una agenda internacional que cumplir esta semana, informó a ERBOL el viceministro Enrique Ponce de León.

El diálogo fue convocado a la cabeza del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para este martes 25 de junio en oficinas de esa cartera de Estado.

El viceministro de Transportes, Enrique Ponce de León, explicó que mientras tanto el ministro Montaño estará dedicado a una agenda incluso internacional, alistando la llegada del presidente de Brasil, Lula Da Silva, a territorio boliviano.

"Nuestro Ministro de Obras Públicas trasladó toda su agenda para esta semana. Agenda que tiene que ver con relaciones exteriores. Teníamos varios temas pendientes, por ejemplo, con la República Federativa del Brasil y el arribo del presidente Lula que se va a dar en 5 de julio y muchas otras agendas pendientes. De este modo él está atendiendo esa agenda muy cargada", dijo el Viceministro en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

El transporte pesado ya había solicitado la renuncia de Montaño, pero la molestia con la autoridad se multiplicó después de que el Ministro publicó un video en TikTok celebrando que se habían suspendido los bloqueos anunciados para la semana pasada.

El viceministro Ponce de León afirmó que el ministro Montaño, con su video, no tenía ningún afán de de generar un malestar en el transporte, sino se refería como un triunfo al hecho de que no habría afectaciones a la población. Pidió no distorsionar este tema.

El transporte pesado anunció un bloqueo nacional con cierre de fronteras desde el jueves 27 de junio, en demanda de que el Gobierno atienda sus demandas como solucionar la falta de dólares y combustible.