Irán se alza contra EEUU con promesas de venganza al conmemorar su revolución

TEHERÁN |

Cientos de miles de iraníes conmemoraron hoy con marchas por todo el país el cuadragésimo primer aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, entre llamamientos a la unidad frente a Estados Unidos y promesas de venganza por sus recientes acciones contra Irán.

Las multitudinarias celebraciones coinciden este año con un aumento de las tensiones en la región entre Irán y EEUU, lo que quedó reflejado en las pancartas y en los discursos de las autoridades.

El aniversario de la revolución, que derrocó en 1979 al shá Mohamad Reza Pahlaví e instauró un régimen teocrático en Irán, se convirtió en un homenaje al general iraní Qasem Soleimaní, asesinado el pasado 3 de enero en un bombardeo estadounidense en Bagdad.

"Debido a que EEUU ha cometido los mayores crímenes contra la nación iraní con su presión económica (sanciones) y el martirio de nuestro gran general, la asistencia masiva de personas hoy es una fuerte respuesta", subrayó el presidente iraní, Hasan Rohaní.

Los habituales lemas de "Muerte a EEUU" fueron muy coreados en la concentración de Teherán, en torno a la emblemática plaza Azadí (Libertad), donde algunos de los asistentes portaron también caricaturas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Resistencia

La pancarta en inglés "We resist forever" fue en esta jornada una de las más empuñadas por los manifestantes, un mensaje reforzado por otros carteles con la frase: "We stand up to the end".

Esta lucha contra Washington fue también subrayada con la presencia de banderas de Irán, del grupo chií libanés Hizbulá, de Siria y de Palestina, que forman parte del llamado Eje de Resistencia contra EE.UU. e Israel.

En ese frente, tuvo un papel muy destacado el general Soleimaní, encargado como comandante de la Fuerza Quds de las operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria iraní.

Soleimaní

La fotografía del general iraní decoró gran parte de las pancartas y los carteles colgados en los edificios y avenidas circundantes a la plaza Azadí, en los que también se pedía "dura venganza" y se aseguraba que "todos los devotos de la resistencia son sus vengadores".

Destacó una imagen en la que aparecía junto al líder supremo, Alí Jameneí, y el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní, los iconos del sistema teocrático iraní.

El recuerdo de Soleimaní, al que Rohaní describió como "un comandante en el campo de batalla y un alto diplomático en las negociaciones que buscaba la estabilidad en la región", era de esperar en esta jornada ya que se cumplen 40 días de su muerte, una fecha de luto muy respetada por los chiíes.