El Gobierno peruano anuncia "reformas radicales" a la Policía

Lima |

El ministro del Interior de Perú, José Elice, anunció hoy que tomará "medidas muy radicales" para reformar a la Policía Nacional, luego que medios locales difundieran fotografías de un efectivo usando un arma de fuego para reprimir protestas de trabajadores del sector agroindustrial en las que ayer murieron dos personas.



"Yo no puedo decir que esa persona (el policía fotografiado) es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego.



Es muy alarmante y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional porque esto simplemente no puede ocurrir", afirmó Elice en declaraciones a la radio local RPP.



Ayer, la policía reprimió con violencia una protesta de trabajadores agroindustriales que habían bloqueado la ruta Panamericana en la provincia de Virú, departamento de La Libertad.



Durante los desmanes, dos personas, un adulto y un menor, murieron por disparos de arma de fuego, algo que fue denunciado por la Defensoría del Pueblo, mientras que otras dos personas resultaron heridas, informó el diario El Comercio.



Las manifestaciones protagonizadas por trabajadores del sector agroexportador en el distrito de Chao se originaron luego que el martes el Congreso aprobara una nueva Ley Agraria que modifica el régimen laboral para el sector.



Los trabajadores agroindustriales rechazan la norma porque no satisface sus demandas de mejoras salariales y favorece en cambio a los grandes empresarios del sector.



A principios de diciembre, también en el distrito de Chao, otra persona falleció por impacto de bala en la cabeza durante las protestas agrarias.