Trump sostiene que "no puede tener un juicio justo" en Nueva York

El expresidente Donald Trump dijo hoy que no puede tener un juicio justo en Nueva York, horas después de que se conociera su imputación por el pago irregular a una actriz porno en 2016 de 130.000 dólares.



En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y el presidente Joe Biden, atacó a la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.



"Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mi porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York", escribió.



Poco antes, Alvin Bragg, el fiscal que formalizará los cargos tras haber escuchado al gran jurado -que es el que decidió la imputación del expresidente-, había dicho en un breve comunicado que ya estaba negociando con el abogado de Trump "su entrega" para que le sean leídos los cargos.



Por su parte, una de las abogadas de Trump, Susan R.Necheles, dijo al rotativo The New York Times que Trump tenía previsto entregarse el próximo martes para escuchar formalmente la acusación.



Además de esa declaración, Trump ha posteado en su cuenta de Truth las palabras de varios aliados republicanos que han protestado con vehemencia contra la imputación, además de una caricatura donde se le ve a él mismo sosteniendo una pizarra, al estilo de los acusados en una comisaría, en la que se lee: "Donald Trump 2024, sigue siendo la amenaza número 1 al sistema".



Así pues, no está claro si Trump se presentará voluntariamente -como dijo su abogada- o se resistirá, para lo cual contaría con la ayuda del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció que el estado no atenderá una solicitud de extradición del exmandatario.