Estados Unidos niega haber ofrecido a Maduro amnistía para que deje el poder

Estados Unidos desmintió ayer haber ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios funcionarios de su entorno para que dejen el poder al que se aferran luego de los comicios del mes pasado, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedan Patel, dijo en una rueda de prensa en Washington que la información, difundida por el diario The Wall Street Journal, en base a tres fuentes no identificadas del Gobierno estadounidense, no era verdad. El medio había señalado que el gobierno de Joe Biden había ofrecido una amnistía al Maduro y otros funcionarios venezolanos para que abandonen el poder antes de la fecha formal del traspaso de mando, en enero.

“Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones”, afirmó Patel. Sin embargo, el portavoz dijo que Estados Unidos “está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela en el sendero de la democracia” y reivindicó que es hora de que el chavismo y la oposición “inicien conversaciones para una transición pacífica”.

Maduro se niega a presentar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la Cámara Electoral lo dio como ganador.

Maduro reitera que no entregará el mandato

Nicolás Maduro reiteró ayer que no entregará el poder a la oposición mayoritaria, a la que llama “oligarquía fascista”, que le ha planteado una negociación luego de las elecciones del 28 de julio, tras las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la victoria del líder chavista.