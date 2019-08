Fiscalía Secuestra celular de Egüez

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el teléfono móvil celular del denunciado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, fue secuestrado para las investigaciones sobre un supuesto audio que lo involucra en tráfico de influencias, señaló un reporte de la red Erbol.

“El celular ha sido secuestrado, obviamente, porque se considera que es un elemento fundamental para contrarrestar con las declaraciones y los datos que se puedan recolectar en la investigación”, reveló la autoridad del Ministerio Público.

Asimismo, Nava detalló que Egüez entregó su teléfono a pedido de la Fiscalía cuando estuvo presentando declaraciones en calidad de testigo en las investigaciones que se le siguen por supuestamente haber tratado de influenciar en un fallo judicial en el departamento del Beni.

TSJ ESPERA UNA DECISIÓN

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, afirmó que deja en manos del magistrado Carlos Alberto Egüez Añez la decisión de pedir licencia o no, tal como autoridades del Ejecutivo sugirieron, para asumir su defensa en la denuncia que lo involucra en un caso de tráfico de influencias. Egüez dijo que no pedirá licencia ni renunciará a su cargo, además de insistir en que no se trata de su voz.