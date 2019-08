Michel deja la Magistratura rodeado de varias denuncias

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel señaló ayer que presentará su renuncia como autoridad judicial debido a que considera que hay una conspiración en su contra y denunció chantaje y acoso político del exmagistrado Wilber Choque.

La autoridad fue observada por al menos tres denuncias; por haber influido presuntamente en un fallo por un caso de feminicidio, también es investigado por un supuesto cuoteo de cargos en el Organo Judicial y además fue involucrado en la red de corrupción de Quillacollo, en la gestión del exalcalde suplente de ese municipio Zacarías Jayta.

Ayer, el magistrado señaló que presentará su renuncia luego de cumplir las vacaciones que le corresponden por haber trabajado un año y ocho meses.

“Yo no quiero seguir prestándome a este juego, a este acoso político, a este acoso mediático, chantajes y extorsiones que he sufrido las tres últimas semanas. Ya no pienso prestarme más a aquello. Y en resguardo a la imagen de la justicia, de la institución y de mi familia fundamentalmente, he decidido que voy a presentar renuncia irrevocable”, dijo.

Michel fue involucrado por la filtración de dos audios. En uno se escucharía a Juan Michel, hermano del Consejero, presionando a una jueza para favorecer a un detenido por feminicidio usando el nombre del consejero. En una segunda grabación, Juan Michel habla de cuoteo de la designación de jueces entre su hermano y el Tribunal Supremo de Justicia.

Michel denunció que el exconsejero de la Magistratura Wilber Choque lo extorsionó desde al año pasado.

Según Michel, Choque le pidió cinco cargos (para su esposa, hermano, chofer, su novia y él mismo en el futuro), debido a que le habría ayudado en su campaña.

El consejero aseveró que se negó a la petición de Choque, por lo cual fue objeto de una venganza, porque después le llegaron audios de su hermano desde fuentes anónimas.

Michel señaló que incluso le pidieron 100 mil dólares a cambio de que no se sigan dando a conocer más audios.

Este medio intentó comunicarse con Choque, pero no respondió a las llamadas.

Reacciones

El diputado opositor Wilson Santamaría advirtió que el anuncio de la renuncia no librará a Michel de las acusaciones en su contra.

La autoridad advirtió que, si bien no podrá ser sometido a un juicio de responsabilidades, el proceso ordinario continuará. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que esperarán por el documento, aunque también dijo que se pondera la renuncia de Michel.

Otras dos altas autoridades del Órgano Judicial están siendo investigadas por diferentes casos: al de Michel se suman las observaciones que recaen sobre Carlos Égüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Egüez es acusado por presuntos favorecimientos ilícitos en un proceso durante las elecciones judiciales. La autoridad tenía una denuncia en su contra; sin embargo, fue retirada.

En el caso de Hurtado, fue mencionado en las declaraciones del caso del narcotraficante Pedro Montenegro, que es acusado por narcotráfico.

CRONOLOGÍA

12 de agosto - Audio implica a Michel

Se filtra el primer audio que implica al magistrado en una conversación en la que piden que se falle a favor de un presunto feminicida.

13 de agosto - Investigan de oficio

La Fiscalía inicia un proceso por uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa, beneficios en razón del cargo, contribuciones y ventajas ilegítimas.

19 de agosto - Aparece otro audio

En el mismo se revela una repartija de cargos entre el Consejo de la Magistratura y el TSJ.

21 de agosto - Aprehenden a su hermano

Juan Michel es investigado por presunto tráfico de influencias.