El diálogo se dilata y el MAS prevé abordar renuncias de Evo y Álvaro

Los esfuerzos para lograr la pacificación en el país no logran un consenso de los sectores involucrados. El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus asambleístas nacionales, dividido, plantea realizar este martes sesión de asamblea para considerar la convocatoria a elecciones, pero meter de “contrabando” las cartas de renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Esta actitud dual del MAS genera desconfianza en legisladores de Unidad Demócrata (UD); pese a esto, la Iglesia católica y organismos internacionales trabajan en la búsqueda de paz social en Bolivia, bajo un hermetismo inusual con el objetivo de no entorpecer el diálogo.

Por lo menos 10 días tuvieron que pasar, desde el inicio secreto de negociaciones entre los sectores involucrados, además de veedores internacionales, para lograr una salida a la crisis política-social que aqueja al país, para que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) convoque a instalar mesas de diálogo, luego de allanar el camino entre las partes.

Sin embargo, la tarea no resulta fácil. El MAS, por un lado, muestra una división interna sobre la posición respecto a la renuncia de sus líderes. Unos que buscan aprovechar la sesión para rechazar esta determinación de los exmandatarios y otros que sostienen que este tema pasó a segundo plano, y lo que importa es definir la convocatoria a comicios generales.

Pese a estos entramados, la CEB, mediante un comunicado, señala que “acompañada por la Unión Europea y el enviado de la ONU, convoca al Gobierno nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad (…) con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral”.

Añade que “el diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos, por ello llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones, transparentes y confiables, es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica”.

Sobre la participación en este diálogo de la diputada Susana Rivero y la senadora Adriana Salvatierra, el presidente de Diputados, Sergio Choque, afirmó que no son las voceras oficiales y que tienen una comisión designada para este efecto. “No se puede utilizar este escenario para beneficios personales; lo que se busca es pacificar el país”, dijo.

Ante esta incertidumbre y el accionar del MAS, el Gobierno transitorio no descarta que la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a elecciones generales, se realicen vía decretos supremos.

“El mejor camino, lo ideal sería que una Asamblea Legislativa le diera una respuesta cabal y que haga viable una transición democrática, pero si el MAS insiste en una actitud obstruccionista desestabilizadora, se buscarán otras opciones”, sostuvo el senador Oscar Ortiz.

Este lunes, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga informó que hay jurisprudencia en Bolivia para que se conforme el Tribunal Supremo Electoral y se convoque a elecciones generales mediante decreto presidencial.

Recordó que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé convocó por decreto supremo en diciembre de 2005 debido a la imposibilidad de hacerlo mediante una ley aprobada por el Legislativo. El 6 de julio de 2005 fue aprobado el Decreto 28228 que convocó a elecciones nacionales el 4 de diciembre de ese año.

COMUNARIOS DENUNCIAN QUE SON PRESIONADOS PARA BLOQUEAR Y MARCHAR

Ante anuncios que realizaron las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), sobre movilizarse y realizar un cerco a la ciudad de La Paz, campesinos de la provincia Loayza denunciaron este lunes que son amenazados con la quema de sus casas y multas económicas de hasta Bs 300 si no salen a marchar y realizar bloqueo de carreteras.

“Nos quieren enajenar nuestras propiedades, eso es lo que está pasando, entonces yo no sé hasta dónde esto va a llegar. Nosotros lo que queremos es paz para el país. Para el cabildo (del) 16 de noviembre nos han obligado a que salgamos las bases, los dirigentes y los dirigentes han recibido órdenes de los superiores también. Las bases con 300 bolivianos de multa. Los campesinos allá no tienen suficientes ingresos, por no pagar están saliendo contra su voluntad y aquéllos que no salen están amenazando con quemar sus casas”, denunció un comunario.