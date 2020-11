El uso del Direpre en las subnacionales aún está en duda y se lo analizará en próximas semanas

La transisión de resultados no oficiales es una cuenta pendiente desde las elecciones nacionales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dijo que en las siguientes semanas se informará a la población si este sistema se utilizará o no para los comicios subnacionales.



El TSE, junto a los vocales de los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED), estuvo reunido durante el fin de semana para evaluar en profundidad las elecciones de octubre y establecer los lineamientos para las subnacionales del 7 de marzo de 2021.



Uno de los temas fue la transmisión de resultados rápidos (Direpre). La cancelación del sistema a pocas horas de la votación de octubre generó cuestionamientos y actualmente aún no se decide si se utilizará para las subnacionales.



“Este tema aún está en discusión y esperamos tener una respuesta dentro de unas semanas”, dijo Romero.



En tanto, el jefe asesor electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martínez, observó que una transmisión de resultados rápidos en elecciones subnacionales es más complejo que en los comicios generales. Es necesario tener mayor detalle debido a que cada municipio tendrá su propio postulante y son más de 300 en todo el país.



“El Tribunal tiene que reflexionar si es conveniente o no una transmisión de resultados no oficiales para ese día. Son varias cosas que tienen que valorar y tomar la decisión en los siguientes días o semanas”, dijo Martínez.



Romero también descartó en días pasados la necsidad de someter el padrón a una nueva auditoría. Tampoco quiso referirse a la segunda ola de Covid, que probablemente ocurra en plena temporada electoral. No hay que adelantarse a los hecho dijo.



Presupuesto



El presidente del TSE también informó que la realización de las elecciones subnacionales, del 7 de marzo, costarán menos de 200 millones de bolivianos.



“El presupuesto será inferior al de la elección general 2020, estará por debajo de los 200 millones de bolivianos. En la pasada elección se contó con un mecanismo de austeridad y al final el presupuesto fue de 215 millones de bolivianos”, detalló.



Romero explicó que en estas elecciones se necesitará más material, pues se deben imprimir más boletas y más actas, pero ven que este presupuesto es factible.



Asimismo, dijo que se seguirá contando con el apoyo de organismos internacionales para la organización de los comicios.



Durante la conferencia de prensa, Romero volvió a ratificar la confiabilidad del padrón electoral que fue auditado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Agregó que la información está abierta a quien lo precise.

PNUD apoyará en la comunicación



La comunicación e información son algunas de las debilidades halladas en las elecciones de octubre. Por este motivo, el jefe de apoyo electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martínez, dijo que se reforzará la presencia en los nueve departamento y se reforzará el trabajo en estas áreas.

“Vamos a tener equipos en los nueve departamentos y en el Tribunal Supremo (...) Existe un desconocimiento del proceso electoral en muchos ciudadanos y debemos profundizar en eso. Vamos a reforzar en la comunicación e información”, dijo el jefe de asesoramiento electoral que también fue parte de esta reunión nacional del Órgano Electoral Plurinacional.