Camacho asegura que no se irá del país y habla de rearticular el movimiento de oposición

En medio de los procesos por el denominado caso "golpe de Estado", el candidato a la gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró este sábado que no abandonará el país pese a ser principal implicado en la investigación que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

Anunció además que se empezará a coordinar en todo el país la "rearticulación del movimiento nacional de la oposición" que encabezó las manifestaciones y protestas de 2019 cuando se denunciaron las irregularidades en los comicios anulados de ese año.

Camacho es el principal investigado en la investigación impulsada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, sin embargo, dijo que hasta el momento dijo no conocer el proceso por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

"Yo no puedo decir me escondo y dejar a la gente con la que ha luchado y depositado la confianza cuando entramos al paro de los 21 días. Vamos a estar en nuestro pueblo sin ningún problema, en mi casa donde vivo, donde todo el mundo sabe, no me voy a ir a ningún lado", desafió.

El excívico afirmó que este sábado tenía previsto realizar un viaje para coordinar la adquisición de vacunas contra el coronavirus pero dijo que tuvo que suspenderlo para no hacer creer que pretende abandonar el país.

Dijo que incluso su padre, José Luis Camacho Parada, quien también se encuentra dentro de la investigación, también se quedará en el país pese a que tenía que salir del país para una revisión médica.

En su criterio el movimiento cívico que encabezó durante los 21 días en todo el país fue legal y que se procedió de forma "pacífica". "No hubo golpe, fue fraude", insistió.

Anunció que se coordinarán acciones en todo el país para rechazar, lo que consideró, es una persecución política contra quienes encabezaron las protestas que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

"Nosotros vamos a estar firmes, defendiendo a cada uno de los hombres y mujeres, policías, militares que han defendido nuestra democracia, nada está por encima de un pueblo", sostuvo.

Camacho pidió al presidente Luis Arce dejar de ser un "títere" del expresidente Evo Morales.

En las últimas horas, dentro del mismo proceso, fueron aprehendidos la expresidenta Jeanine Añez y sus dos exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra. Se aguarda la imputación contra las tres exautoridades.