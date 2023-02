Persecución: Calvo enfrenta 23 procesos desde que está al frente del Comité Cívico pro Santa Cruz

Desde el 2020 hasta la fecha, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, enfrenta 23 procesos penales, dos de ellos se encuentran en etapa de juicio oral, informó su abogado Martín Camacho.

"Nosotros tenemos actualizados 23 procesos que tiene Rómulo (Calvo); de ellos, 16 surgen desde que el asume de manera interina la presidencia del Comité Cívico Pro Santa cruz y los otros cuando asume en su gestión", informó Camacho a la ANF.

El jurista explicó que dos se encuentran en etapa de juicio oral, uno de ellos es la audiencia que se suspendió esta mañana por un supuesto ultraje a símbolos patrios cuando indicó que la whipala no lo representaba.

Camacho indicó que la mayoría de los procesos tiene un carácter público y los otros de carácter privado; pero aclaró que uno de los 23 procesos es cuando ocupaba el cargo de concejal, hace 15 años, pero una vez que asumió el cargo de presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz reactivaron el caso.

El abogado calificó estos procesos en contra de Calvo como un "amedrentamiento" y "persecución política" para callar a los líderes cruceños que piensan diferente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"No nos extraña para nada porque (algunos procesos) no tienen asidero jurídico; algunos terminan justamente con rechazos, con sobreseimiento y terminan demorándose en el tiempo. No es una retardación probada por las partes, por la defensa de Rómulo, es un retardo que realiza la justicia, cuando no sabe hacer o no sabe cómo resolver o continuar con estos procesamientos ilegales, no le queda forma que dilatar, que suspender las audiencias", sostuvo el jurista.

Según registros, el 26 de febrero de 2019, Calvo fue posesionado como primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz tras haber ganado las elecciones. Luego, en diciembre de ese año, ante la renuncia de Luis Fernando Camacho a la presidencia del Comité pro Santa Cruz, asumió el cargo de presidente.

Uno de los procesos más resaltantes contra Calvo es la denuncia penal que presentaron organizaciones sociales afín al partido en Gobierno por el paro de 36 días que llevaron adelante los cruceños en demanda de la ejecución del Censo de Población y Vivienda en 2023.

El cívico es acusado por los delitos de discriminación, difusión e incitación al racismo o la discriminación, organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, instigación pública a delinquir, entre otros.