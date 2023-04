Aguilera se enfocará en la “defensa nacional”

El nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía y excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera Montecinos, dijo tras su retorno al Gobierno que se enfocará en garantizar la “defensa nacional”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó este sábado al excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera, como Viceministro de Régimen Interior y Policía con la misión de transformar la Policía.

Aguilera vuelve a un cargo público luego de nueve meses de su cambio en medio del escándalo del caso de Misael Nallar, aprehendido en Porongo por la muerte de tres policías. Además, del informe de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso terrorismo en el Hotel Las Américas.

Aguilera agradeció el nombramiento y dijo que priorizará el trabajo la defensa y seguridad nacional.

“Estamos muy felices de encontrarnos ante una nueva posibilidad que nos permita cumplir no solamente los objetivos que persigue el Ministerio de Gobierno en pro de la defensa nacional y; cuando hablamos de la defensa nacional, me estoy refiriendo a todas las posibilidades que tienen todos los estantes y habitantes de este pueblo para poder vivir en paz, para poder tener un futuro que no esté solamente rodeado de tranquilidad, sino de porvenir”, declaró.