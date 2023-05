Tras denuncias de corrupción, Evo cuestiona la "utilidad" del Ministerio de Justicia

Tras la denuncia de corrupción en el Ministerio de Agua, el expresidente Evo Morales cuestionó la "utilidad" del Ministerio de Justicia, debido a que no se actuó de manera oportuna para prevenir y luchar contra ese mal.

"Los escándalos de corrupción muestran que no hay Justicia ni tampoco Transparencia Institucional. Lamento mucho que no se actúe oportunamente para prevenir y luchar contra un mal que hace mucho daño. No entendemos cómo y porqué perjudican al hermano presidente @LuchoXBolivia en vez de ayudarlo", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

"Construimos la Casa Grande del Pueblo para servir y hacer gestión y no para la corrupción y persecución a dirigentes y militantes del MAS-IPSP. Duele mucho escuchar que el piso 18 se usó como 'cuartel de operaciones' y cobro de coimas de algunos miembros del poder ejecutivo. A este paso se debe pensar seriamente en la utilidad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional", agregó la exautoridad.

El pronunciamiento de Morales se da luego de que la semana pasada se denunció que en el Ministerio de Agua se cobraba millonarias coimas para la adjudicación de obras. Se indicó que el entonces titular de esa cartera, Juan Santos Cruz, habría cobrado unos 19 millones de bolivianos por coimas junto a colaboradores cercanos. Esta red habría adquirido al menos siete inmuebles con el dinero recaudado.

Por ese hecho, Santos Cruz renunció a su cargo el fin de semana y fue citado por la Fiscalía para que preste su declaración informativa este miércoles, dentro de un proceso abierto por el Viceministerio de Transparencia Institucional.

Además, la Justicia ordenó la detención preventiva de un sobrino de Santos Cruz y una funcionaria allegada a la exautoridad por formar parte de la red acusada de captar coimas millonarias.