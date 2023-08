A un año de la explosión, el cocalero Plácido está recuperado, pero sin parte del abdomen y una prótesis

Este martes 8 de agosto se cumple un año desde que el cocalero Plácido Cota fue internado en el Hospital Arco Iris, La Paz, tras resultar gravemente herido por la explosión de una dinamita en su organismo. Hoy ingresó al centro hospitalario caminando, apoyado de una muleta, una prótesis en la mano izquierda, pero con una sonrisa en el rostro.

"Me han destrozado la pierna, no tengo el abdomen, mi pierna todo el tiempo está adormecida, pero lo de bueno es que estoy parado, puedo brincar. (...) Es crítico hablar de mi salud, pero esa es mi realidad, me ha cambiado la vida", dijo Cota.

El cocalero indicó que está estable emocionalmente, pero que es crítico hablar de su salud. Fue "muy complicado aceptar" que perdió partes de su cuerpo, "pero esa es mi realidad, me ha cambiado la vida", dijo y añadió que, sobre su alimentación, continua con cuidados.

"Estoy feliz por estar con vida, un 8 de agosto ha cambiado mi vida totalmente, un día muy triste, lloro de felicidad porque si hubiera llegado a otro hospital hubiese sido diferente las cosas. Dios me ha iluminado con cada cosa que ha ido pasando después de la tragedia del 8 de agosto", dijo Cota.

Él agradece a la vida y médicos por esta nueva oportunidad y llama a la reflexión del pueblo. Agradecido por el trabajo que cumple en Migración, sale adelante gracias al apoyo de algunas autoridades y cocaleros de los Yungas.

Por su parte, la doctora Yael Cazón, directora del Hospital Arco Iris, manifestó que Cota está recuperado en un 90 %. La profesional en salud destaca la fuerza de voluntad del cocalero y señala que está íntegro mentalmente.

"Ahora podemos ver con gran alegría al señor Plácido Cota, casi completamente recuperado, íntegro mentalmente, que es lo principal e importante. Hace un año él llegaba con pocas probabilidades de recuperarse o de salvarse la vida, hoy vemos a un ciudadano, creo que funcional, él está trabajando, está con su familia, la salud de él se ha recuperado casi a un 90% en las expectativas que tenía el hospital", dijo Cazón.

Cazón señaló que este caso fue un éxito para los médicos del Hospital Arco Iris y que llegaron a la parte final, pero Cota debe mantener las fisioterapias. "Hasta que aquí hemos llegado, no tenemos más que ofrecerle, pero nos sentimos exitosos con este manejo", sostuvo.

Cota pasó por al menos 7 operaciones, perdió una mano y quedó con los órganos expuestos tras explotarle una dinamita durante conflictos por el mercado de coca paralelo a Adepcoca. El cocalero tenía bastantes posibilidades de morir y su vida es un milagro.