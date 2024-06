Andrónico Rodríguez desafía al TCP y arcistas por la sesión de la ALP: "No tememos a las demandas"

El presidente interino de la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez, devolvió la notificación emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la cual suspendía su competencia para convocar a la sesión plenaria del pasado jueves. En respuesta, Rodríguez desafió públicamente a los partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) "arcistas", a procesarlo y encarcelarlo.

"Se equivocaron", afirmó Rodríguez respecto a la notificación del TCP, defendiendo que sus acciones estaban dentro del marco constitucional. En una clara demostración de desafío, el titular del Senado afirmó que no teme a las demandas anunciadas por los arcistas, quienes lo acusan de desobediencia y usurpación de funciones.







Por su parte, los asambleístas "arcistas" han indicado que procederán con acciones legales contra Rodríguez por haber ignorado la notificación del TCP y continuar con la sesión plenaria. "Por trabajar nos quieren demandar, bienvenida la demanda. Bienvenido el proceso penal. ¿Quieren encarcelarnos? Pues, venga", expresó Rodríguez, quien calificó como "nefasta" el intento de llevarlo a juicio.

Rodríguez también sostuvo que la polémica sesión no buscaba desestabilizar ni sabotear, sino avanzar con temas importantes que estaban pendientes. En dicha sesión, los legisladores aprobaron varias medidas significativas, entre ellas la ley para cesar a los magistrados del TCP, la continuidad del proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales y la aprobación de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para un proyecto carretero.







Rodríguez argumentó que la notificación del TCP, la cual citaba su nombre como presidente del Senado, era incorrecta, ya que esa función actualmente la desempeña la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Daly Santa María. "Se equivocan, señores, yo no sé en qué mundo están. Yo estoy como presidente en ejercicio de la Asamblea. Quien está como presidenta en ejercicio es la senadora Daly", señaló Rodríguez, destacando que la notificación fue devuelta de inmediato por Santa María, quien la rechazó por no estar dirigida a ella.

Santa María, por su parte, confirmó que devolvió la notificación sin abrir el sobre, argumentando que el TCP no tiene la autoridad para suspender una sesión del Legislativo.







El rechazo de la notificación y la continuidad de la sesión plenaria han intensificado las divisiones políticas en Bolivia. La disputa no solo cuestiona la autoridad del TCP, sino que también pone de manifiesto las tensiones internas dentro del MAS y las estrategias de sus distintos frentes para mantener o ganar poder político.

La situación continúa siendo tensa y con potenciales repercusiones legales y políticas significativas, mientras los actores involucrados se preparan para enfrentarse en el terreno judicial y legislativo en las próximas semanas.