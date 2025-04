Chi critica la visión municipal de su aliado Reyes Villa y dice que lo buscará para que decline

¿Se rompe la alianza?, el precandidato Chi Hyun Chung revel´p que pidió en varias ocasiones a Manfred Reyes Villa declinar su candidatura, pero, por la negativa, se decidió acudir a una encuesta. No obstante, Chi mencionó que, con los resultados de la encuesta sobre la intención de voto, lanzada por el empresario Marcelo Claure, espera tener una reunión con su contrincante electoral a fin de llegar a buen puerto.

Chi aseguró que las encuestas demuestran la tendencia de voto de la gente, por ello, dijo que es necesario que ambos se sienten en una mesa de diálogo y que tomen acuerdos con documentos firmados.

"Quiero responder a ello y que Manfred también responda, yo le invité varias veces a su declinación, caso contrario que lo midamos en una encuesta interna o caso contrario, una encuesta compartida entre los dos, y ahí ya lo ha demostrado la encuesta de Marcelo Claure de que existe una diferencia", indicó Chi, en entrevista con Urgente.bo.

Aseguró que ya que Manfred no declinó, como se lo había pedido anteriormente, se tiene que realizar una encuesta, aunque, sostuvo que, "si Manfred no quiere competir, igual terminará en la elección, en la parte final".

Asimismo, mencionó que desconoce por qué Manfred trata de "omitir o no hablar claro" sobre la situación. "Aquí no se trata de que sí va a participar o no. Vamos a participar Manfred y yo, solo que, desde diferentes estratos, lo que queremos es demostrar la unidad, lo que la gente nos exige", dijo.

Críticas

Chi lanzó duras críticas al alcalde de Cochabamba. Aseveró que, a diferencia de él, el precandidato no tiene claro sus propuestas y que sostiene una visión municipal de Bolivia.

"Solo tiene experiencia como alcaldía, piensa que Bolivia es como un municipio, en eso nos diferenciamos, yo tengo visión país, en caso de Manfred, no sé, no lo tiene claro, habla solamente de visión municipal", afirmó.

Además, sostuvo que Manfred no representa a todos los estratos de la sociedad, sino solo a la gente de nivel medio y de Cochabamba.