Tuto dice que "encuesta de Doria Medina" es ilegal y que los acuerdos no se concluyeron

El expresidente y precandidato Jorge Tuto Quiroga expuso que las encuestas que iniciaron en el bloque de unidad, son en realidad de Samuel Doria Medina, por lo que le pidió correr con la responsabilidad, ya que serían ilegales.

De acuerdo al precandidato, las encuestas tienen vicios de ilegalidad y un trabajo de campo contaminado, ya que, según él, no se contará con la fiscalización necesaria.

"Se corre riesgo de sanciones e inhabilitaciones, esa es la manera que vamos a seguir trabajando (...) las encuestas de Samuel Doria Medina sin fiscalización en periodo donde pueden ser materia de inhabilitación", dijo.

Además, aseguró que él no tiene relación con el proceso porque rompería los principios que se habían acordado, aunque, dijo que no las negociaciones no finalizaron.

"La batalla es el 17 de agosto, se mueren por inhabilitarme, yo no voy a correr ese riesgo, yo voy a honrar el compromiso (...) voy a demostrar que el acuerdo no estaba concluido", mencionó.

Según el precandidato, la demora en las encuestas ha sido culpa del entorno de Samuel Doria Medina y no dudó que el objetivo inicial habría sido llegar hasta dichas circunstancias, con la convocatoria de las elecciones, y correr el riesgo de inhabilitaciones.