Felipe VI de España está en Bolivia

El rey de España, Felipe VI, arribó la noche de este miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto, en el departamento de La Paz, para iniciar una visita oficial a Bolivia orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de cooperación entre ambos países.

El avión que transportó al monarca aterrizó al promediar las 20:04 en El Alto, donde fue recibido por el canciller Fernando Aramayo y representantes de la misión diplomática española.

Durante el acto protocolar sucesivo a su descenso de la aeronave en la que llegó de Santiago de Chile, Su Majestad el Rey Felipe VI recibió honores militares del Batallón de Infantería Colorados de Bolivia, unidad encargada de rendir homenaje a jefes de Estado y autoridades visitantes de alto rango.

Luego de pasar revista al batallón de Colorados de Bolivia y escuchar el Himno Nacional de Bolivia y el Himno Nacional de España, don Felipe de Borbón y Grecia se trasladó al vehículo oficial que lo condujo a la ciudad de La Paz.

Agenda nutrida

De acuerdo con la agenda oficial, el monarca pernoctará en un hotel de la zona Sur de la sede de gobierno antes de iniciar sus actividades oficiales previstas para este jueves.

La jornada del jueves comenzará a las 8:00 con un desayuno de trabajo en la Embajada de España en Bolivia, en el que participarán empresarios españoles residentes en el país y representantes del sector empresarial boliviano.

Posteriormente, a las 11:00, el Rey será recibido por autoridades del Órgano Ejecutivo y sostendrá una reunión con el presidente Rodrigo Paz en Palacio Quemado, encuentro que incluirá un almuerzo oficial.

Según lo informado por el canciller Aramayo, durante la reunión se abordarán temas de cooperación bilateral, además de aspectos vinculados con la agenda internacional del mandatario boliviano en Europa, que contempla una futura visita a países de ese continente.

Como parte de su visita, el monarca también tiene prevista una actividad cultural, que incluirá un recorrido por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), donde conocerá parte del patrimonio cultural boliviano.

La agenda del rey de España concluirá el mismo jueves por la tarde. Está previsto que a las 17:00 se traslade nuevamente al Aeropuerto Internacional de El Alto para emprender su retorno a España.

La visita de Felipe VI se enmarca en los lazos históricos, culturales y diplomáticos que mantienen Bolivia y España, y busca reforzar el diálogo político y la cooperación en distintos ámbitos de interés común.