Escarabajo boliviano lidera una reñida competencia, en su cuarto "round", está con 51 % y su rival con 49 %

El Bolivian Ornate Tiger Beetle, un llamativo escarabajo que destaca por su belleza y singularidad, se mantiene al frente en una intensa competencia internacional que ha captado la atención de miles de personas. Con un 51 % de apoyo, supera por un estrecho margen a su principal rival, el cocodrilo africano, que actualmente cuenta con el 49 % de los votos.

El certamen ya ha ingresado a su cuarto round, una etapa decisiva en la que cada voto resulta crucial. A pesar de la presión y la cercanía en los resultados, el escarabajo boliviano ha logrado sostener el primer lugar, reflejando el respaldo de quienes valoran la riqueza y diversidad de la fauna del país.

Especialistas y entusiastas de la biodiversidad destacan la importancia de este tipo de concursos, no solo como una competencia simbólica, sino como una oportunidad para visibilizar especies únicas y fomentar su conservación.

Sin embargo, la diferencia sigue siendo mínima, por lo que organizadores y seguidores insisten en reforzar el apoyo en estos últimos días. El llamado es claro: participar activamente y emitir el voto antes del cierre del concurso, previsto para el próximo 4 de abril.

La recta final ya está en marcha. El futuro del Bolivian Ornate Tiger Beetle en esta competencia depende ahora del impulso colectivo. Votar hoy puede marcar la diferencia.

Usted todavía puede votar en:

https://uproar.indianapoliszoo.com