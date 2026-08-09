Policía de Brasil: el “Piñas” era parte de un grupo armado y altamente violento

El comandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de Brasil, coronel Rigoberto Rocha, calificó ayer como un “grupo armado y altamente violento” a los cuatro ciudadanos bolivianos que fueron abatidos durante un operativo en una zona boscosa de São Gabriel do Oeste, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.



Las autoridades brasileñas señalaron que los hombres eran buscados tras varios días de seguimiento tras recibir la información del cruel asesinato de un subteniente de la Policía Boliviana.



Los fallecidos fueron identificados como José Mariano Paz Chávez “Piñas”, de 29 años; Cristian Guzmán Parada, de 31; José Óscar Lacoa Rapu, de 25; y Bruno Bascopé Jordán, de 31 años.



Según el reporte brasileño, los cuatro estarían presuntamente vinculados con hechos criminales registrados en la región, entre ellos el asesinato de un oficial de la Policía Boliviana y el ingreso irregular de una aeronave a territorio brasileño, interceptada el 31 de julio.



El operativo se concretó después de varios días de búsqueda, cuando los efectivos localizaron al grupo en una zona forestal e intervinieron el sector.



El jefe policial Rocha afirmó que los uniformados estaban preparados para enfrentar a los sospechosos. Las investigaciones continúan para establecer la participación de los cuatro bolivianos en los hechos atribuidos y determinar posibles conexiones con otras organizaciones delictiva. José Mariano Paz fue identificado como un presunto cabecilla vinculado al narcotráfico y a Sebastián Marset.



Murió en un enfrentamiento con policías brasileños después de permanecer siete días oculto en una zona boscosa de Mato Grosso do Sul.



También, se vincula al grupo y otros siete brasileños detenidos con el triple asesinato y secuestro en San Matías, ocurridos el 29 de julio.



El subteniente Yerson Salazar fue acribillado cuando llegaba a investigar las muertes en la hacienda Campo Nuevo.

Marset



El “Piñas” es vinculada a la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que que fue capturado en marzo, en Santa Cruz de la Sierra.



Fue detenido en 2017 por su participación en el secuestro y tortura del abogado Lorgio Saucedo, siendo enviado a la cárcel de Palmasola. Años más tarde, fue vinculado nuevamente al mismo caso como presunto autor intelectual del asesinato de Saucedo, en un hangar del Coloradillo.



Su nexo con Sebastián Marset surge a través de comunicaciones halladas en el teléfono de su círculo cercano, donde un contacto agendado como “Rey del Sur”, que fue identificado como Marset, presuntamente coordinaba gestiones y apoyo con la red criminal. Pese a la captura del narco uruguayo seguía activo.