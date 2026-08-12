Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana

Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana queda abierta, pero el panorama es complicado para los celestes de cara al partido de revancha jugará en Brasil.

Este cotejo de ida se disputó ayer en el estadio Hernando Siles.

Si bien el cuadro académico ensayó más remates que su adversario y hasta llegó a jugar con cuatro delanteros no hizo el daño suficiente y solo logró un punto, después de estar en desventaja en el marcador.

El equipo brasileño fue práctico y efectivo en el ataque, subió cuando debió hacerlo y asestó el golpe a los 23 minutos, con un gol del ecuatoriano Robert Arboleda, de cabeza, luego de un tiro de esquina que ejecutó Iago Borduchi. El delantero colombiano Dairon Asprilla fue el que más insistió con lanzamientos hacia el arco defendido por el arquero Rafael.

En la segunda etapa el director técnico Alejandro Restrepo apeló al delantero argentino Damián Batallini, quien volvió a jugar después de ocho meses, tras una lesión.

Al contar con pocos espacios, el equipo celeste buscó anotar por otros medios, como remates de media y larga distancia de Carlos Antonio Melgar, quien encontró la recompensa a los 63’, con una gran ejecución desde fuera del área.

Bolívar no tuvo el volumen de juego, la dinámica y contundencia de otros partidos. Si bien tuvo mayor dominio de balón, sus intentos no fueron fructíferos.

Sao Paulo trató de mantener el orden y no descompensarse. La igualdad es un buen resultado para tratar de sellar su pase en su casa.

El conjunto paulista se mantiene invicto en esta edición de la Copa Sudamericana, ya que en siete partidos ganó cuatro y empató tres, aunque en el campeonato brasileño lleva ocho cotejos sin lograr triunfos.

Las alineaciones

Bolívar: Carlos Lampe, Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo, Erwin Saavedra, Robson Matheus, Carlos Melgar, Dairon Asprilla, Martín Cauteruccio y Patricio Rodríguez.

Sao Paulo: Rafael; Lucas Ramón, Arboleda, Domingos Duarte, Iago; Newton, Pablo Maia y Bobadilla, Marcos, Luciano y Calleri.

Sudamericana

Boca se impuso con autoridad pese a comenzar abajo en el marcador y derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay en el Tomás Adolfo Ducó por el juego de ida de los octavos de final de la Sudamericana.

Con goles de Ascacibar, Delgado y Flores, el conjunto de la ribera sacó una importante ventaja de cara a la revancha del próximo martes en el Defensores del Chaco, según Sport 360.

En un primer tiempo con todos los condimentos, el conjunto paraguayo sorprendió al Xeneize y a los cinco minutos se puso 1-0 en ventaja a través de un remate de Ríos, que se desvió en Lozano y descolocó a Montero.

El equipo de Arruabarrena fue con todas sus armas en busca del empate, generó un sinfín de situaciones, pero volvió a padecer la falta de eficacia.