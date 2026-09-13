El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana

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Publicado el 13/09/2026 a las 18h52
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El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya trayectoria vital entrelaza el desarrollo industrial y la conectividad del país.

El máximo reconocimiento civil de la Llajta le fue conferido este domingo 13 de septiembre en la Sesión de Honor efectuada en el Teatro José María Achá, rindiendo homenaje a la efeméride departamental. Nacido en la capital valluna el 4 de noviembre de 1934, Klaric ha edificado un legado imborrable a lo largo de décadas, transitando con idéntico éxito por dos sectores fundamentales para el crecimiento de Bolivia: la minería y la aeronáutica comercial.

Hoy en día, a sus 91 años de edad, demuestra una vitalidad ejemplar ya que sigue trabajando activamente al servicio del desarrollo y la modernización de la aeronáutica. Forjador de la minería nacional La primera gran etapa de su vida profesional estuvo consagrada al sector extractivo. Como socio de la destacada Empresa Minera Asientos —uno de los pilares de la producción metalúrgica boliviana en su época—, Klaric lideró gestiones operativas que alcanzaron niveles cercanos a las 2.000 toneladas semanales de plomo y plata.

Su destacada impronta empresarial y humana en este ámbito fue de tal relevancia que sirvió de inspiración para la publicación de reconocidas obras biográficas como "Un Hombre, una Minería" y "Caprichos del Destino". Referente de la aviación mundial Posteriormente, su vocación dio un giro determinante hacia el transporte aéreo, iniciando una prolífica labor que se extendió por más de 54 años de actividad aeronáutica.

Tras formarse técnicamente en motores y fuselajes en centros especializados de Argentina y Estados Unidos, asumió roles de alta dirección ejecutiva como Director General de Aeronáutica Civil de Bolivia (DGAC) e impulsó la expansión de aerolíneas emblemáticas como el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), AeroSur y Amaszonas. Su prestigio internacional lo llevó a convertirse en representante y Embajador de Boeing para Bolivia, Paraguay y Ecuador, consolidándolo como el mayor referente de la conectividad aérea del país, quien desde su oficina y con la experiencia de toda una vida sigue aportando diariamente al sector como un justo Hijo Predilecto de su tierra natal.

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