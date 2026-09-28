EEUU revoca visa de Mariaca y lo acusa de aceptar narcosobornos

El departamento de Estado de Estados Unidos afirma que el fiscal general Bolivia, Roger Mariaca, recibió sobornos para facilitar el narcotráfico.

"Mariaca (...) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia", señala el comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado.

El documento agrega que las acciones de Mariaca ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer.

Además, EEUU informa que la "participación en casos graves de corrupción" hace que el fiscal general de Bolivia y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos.

"El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos –y los criminales a quienes protegen– no son bienvenidos en Estados Unidos", señala el comunicado.

Vetados de cuatro países

El Gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos y sus familiares por acusaciones de corrupción.

Los privados de visa de ingreso a EEUU afectados son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos esos países están gobernados por líderes de derecha que mantienen relaciones amistosas con Trump.

El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.

"Socavar a un Gobierno elegido democráticamente representa una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado", señala el Departamento de Estado en un comunicado.

Una veintena de bolivianos afectados

Entre los afectados, además del Fiscal General de Bolivia figuran además dos decenas de funcionarios judiciales y del Ministerio Público. De ellos, 12 tenían visas vigentes y nueve no podrán obtener una si presentan una solicitud. También fueron afectados dos colombianos, un empresario y un legislados, dos ecuatorianos y un juez peruano.

Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, durante el gobierno de Luis Arce, es acusado de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. También se le acusa de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia, según los documentos.

"Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo y, al mismo tiempo, socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, como miembro del Escudo de las Américas, está trabajando para fortalecer", señala el comunicado.

La Administración Trump presenta las revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para combatir la corrupción, particularmente la relacionada con el narcotráfico y la migración ilegal, entre los miembros del bloque 'Escudo de las Américas', liderado por Estados Unidos y creado este año por Trump en el hemisferio occidental.

La lista

"Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos", reza el comunicado del Departamento de Estado del país norteamericano, que incluye entre los ciudadanos bolivianos alcanzados por la nueva política a un exministro de Justicia de Luis Arce, además de fiscales, jueces, magistrados y un exejecutivo de la Aduana y otras personas.

"Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros, y sus familiares directos, que atentan contra un Gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región", reza el comunicado difundido este lunes.

El comunicado agrega que el Departamento de Estado está tomando "medidas inmediatas para imponer restricciones de visas conforme a esta política en apoyo de Bolivia" así como a países que participan en la Iniciativa Escudo de las Américas, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú.

El Departamento de Estado revocó las visas existentes para los siguientes bolivianos y sus familias:

Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior. Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el departamento de Santa Cruz. Alberto Zeballos Flores, fiscal titular de Santa Cruz. Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de instrucción penal en el departamento de Santa Cruz. Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional. Álvaro Mauricio Navia Morales, actual fiscal superior y ex fiscal departamental de Chuquisaca. Israel Ramiro Campero méndez, magistrado constitucional. Alberto Samuel Soto De La Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional. Iván Ramiro Campero Villalba, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana. José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.

Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa, y sus familias, fueron declarados inhábiles para recibir la autorización de ingreso a EEUU.