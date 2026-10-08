Ponen en marcha una Feria Internacional del Libro expansiva

Expansiva, así será la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) que se inauguró ayer en el campeo ferial de Alalay con la presencia de autoridades departamentales y considerable cantidad de espectadores.

El evento literario más importante de la región adquirirá este año un concepto fascinante que va mucho más allá de la clásica hilera de puestos de venta en un recinto cerrado. Este enfoque busca romper los límites físicos y temporales tradicionales para convertir la lectura en un evento masivo, interactivo y comunitario.

La Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) se ha propuesto esta gestión que los visitantes no sean meros espectadores y participen activamente en las más de 600 actividades culturales que fueron programadas para esta ocasión.

De acuerdo a la CDLC, la decimonovena versión supera en magnitud a la de la pasada gestión por la presencia de expositores, que llegan a los 275, y los 25 autores internacionales que enaltecerán la feria que se extenderá hasta el domingo 18.

A ello se suma la presencia de 25 autores internacionales que jerarquizarán el evento literario que está gestión se desarrollará en cuatro pabellones y espacios temáticos, en donde el público protagonizará experiencias culturales e inmersivas dirigidas a diferentes generaciones.

Por si fuera poco, la FILC extiende su propuesta cultural con espacios dirigidos al patrimonio, la memoria y la historia, con contenidos vinculados a museos y espacios culturales como Proyecto mARTadero, Fundación Patiño y el Instituto Cultural Boliviano Alemán (ICBA). El público podrá transportarse en vehículos que habilitó gratuitamente la CDLC. Los motorizados salen de la plaza Colón, frente al templo del Hospicio.