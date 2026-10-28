Gobierno anuncia nuevo proyecto de ley de inversiones

El Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en los próximos días, una nueva propuesta de ley de inversiones que esta vez incluye aportes de sectores empresariales, informó este miércoles el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, a tiempo de solicitar su rápido tratamiento.

“De manera urgente”

“Bolivia necesita de manera urgente generar certidumbre a quienes están invirtiendo en el país”, afirmó la autoridad gubernamental al cuestionar las condiciones de incertidumbre, extorsión y otras conductas antieconómicas que, según señaló, enfrentaron los empresarios durante los últimos 20 años.

Aramayo explicó que la nueva propuesta recoge los resultados de un proceso de diálogo con distintos gremios, cuyos planteamientos fueron centralizados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e incorporados al trabajo del gabinete.

“Regalo de Navidad”

El ministro pidió un tratamiento legislativo ágil y calificó la eventual aprobación de la norma como “un excelente regalo de Navidad para poder empezar a redinamizar la economía”.

Remarcó que el objetivo es impulsar la producción, generar empleos y mejorar los ingresos de los hogares bolivianos.

Alianza público-privada

Este mismo martes, el Gobierno, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar el diálogo y la cooperación que permita atender los temas pendientes del país, que requieren el compromiso y la coordinación de los liderazgos políticos, sociales y empresariales.

“El memorándum de entendimiento que hoy estamos suscribiendo (…) establece un canal permanente de cooperación técnica, de diálogo sincero y de trabajo para poder resolver de manera urgente temas que ya no pueden postergar más en su tratamiento los bolivianos y las bolivianas y que necesitan de sus liderazgos políticos, sociales y empresariales para que nos pongamos a la altura de las circunstancias y asumamos los desafíos que tenemos como país”, explicó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Respuestas rápidas

“Y queremos comprometerlos a hacer de esta alianza público-privada un mecanismo que dé respuestas rápidamente a la ciudadanía y que reencuentre en la causa común y esa mística que hemos abandonado hace mucho tiempo, hacer de este país un país próspero”, dijo.

Por su parte, el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, coincidió con la autoridad y agradeció la apertura con el sector, como un eje para impulsar el desarrollo económico sostenible del país.

“Es un momento y un día histórico para la economía de nuestro país. Bolivia necesita unidad y esa unidad debemos tenerla entre los empresarios y las autoridades (…) Señor ministro, le agradezco a nombre de los empresarios por esta apertura”, expresó el representante de los empresarios industriales del país.