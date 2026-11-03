Javier Terán: el papel de la juventud es fundamental en la obra ELeNos

ELeNos es una obra que retrata la tensión entre el miedo y la dignidad en tiempos de opresión, destacando el papel de la juventud y la conciencia crítica frente a la injusticia.

El elenco teatral El Punto escenifíca la obra con la dirección de Javier Terán. La cita es el 3 y 4 de noviembre, desde las 19:30, en el icónico teatro José María Achá.

Javier ¿cómo nace la iniciativa para llevar al teatro la época de la guerrilla en Bolivia?

Por la necesidad de contar la verdad histórica, la obra refleja el periodo entre los años 1967 (muerte del Che) y 1971 (golpe de Banzer). Pero sobre todo queremos reflejar el periodo de la guerrilla de Teoponte, el inicio, 18 de julio, hasta el 1 de noviembre de 1970 ( finalización aproximada). La guerrilla de Teoponte es un periodo oscuro de nuestra historia, por la prohibición del ingreso y testimonio de la prensa, por la represión de cualquier informe y apoyo a la guerrilla, por las fuertes discrepancias entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Ovando en el manejo de ella, las órdenes de no tomar presos y no dejar heridos y el asesinato de 58 combatientes de 67 que iniciaron la contienda. El único documento que refleja con admirable precisión este periódico bélico es el libro “Teoponte” de Gustavo Rodríguez Ostria, en el cual se basa nuestra obra de teatro: ELeNos.

¿En torno a qué gira la trama de la obra?

Es la transición de nuestra protagonista: Carmen protagonizada por nuestra actriz: Jimena Limache Rico. Esta transición de Carmen que es una señora de clase alta, que desde que descubre que su hijo Juan es militante del ELN y que después de un periodo de clandestinidad el ingresa a la guerrilla en Teoponte con otro 66 combatientes, pasa desde el repudio total, del miedo de perder a su único hijo a comprender las motivaciones de estos jóvenes por haber tomado esta decisión.

¿En que libros se basó para realizar el guión de la obra?

El libreto es de Javier Terán, basada en los libros de Teoponte de Gustavo Rodríguez Ostria y de Juan Palmieri de Antonio Larrea

¿Que papel juega la juventud en la historia que relata?

Es fundamental y protagonista de la obra, primero por la composición de los combatientes de Teoponte que tenían un promedio de edad de 23 años aproximadamente, los jóvenes universitarios y de colegios en todo el país que lucharon por mejores días para el país en este periodo de tiempo. También está reflejada en la composición de nuestro elenco que protagoniza esta obra.

¿Por qué tituló ELeNos?

La gente en ese periodo de tiempo y muchos años después se refería a los militantes de ELN como ELeNos.

¿Qué número de obra es de El Punto?

Es difícil de precisar, pero estimamos que debe ser la número veinte, siendo las últimas de los últimos tres Años: Yepeto, La Cantata Santa María de Iquique y La Nona, y los cortos cinematográficos: Liliana y La Apóstol.

¿Por qué ha priorizado el teatro en su trayectoria como director?

Porque yo me inicié en el teatro en 1976, empíricamente, luego a los 20 años, a causa de mi exilio, realicé cursos en la UNAM de México y después en grupos Escambray de Cuba, iniciando mi aprendizaje con el método de Stanislavsky. Luego la profundización con el “Actor’s Studio y la fundación de el de un método propio “Dilute Studio en USA, donde radiqué y me desempeñé como actor, director de teatro y cine y como profesor de actuación. Yo vengo a Cochabamba dos veces por año para preparar obras de teatro y filmar producciones de cine y video.

¿Que planes tiene a corto plazo el El Punto?

Pensamos iniciar al año una gira por algunos países de la región con la obra ELeNos, a invitación de la Comisión por la verdad de Chile. También al año planeamos hacer un largo metraje cinematográfico de la obra ELeNos, y volver a poner en escena la obra de teatro “La Nona”, de Tito Cosa, a pedido de la gente.