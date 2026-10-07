Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina

Fútbol Int.
Redacción Central
Publicado el 07/10/2026 a las 9h25
ESCUCHA LA NOTICIA

Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos artificiales y un himno especialmente emotivo en Buenos Aires, en el último partido del capitán con la selección que defendió durante más de dos décadas.

El resultado del juego amistoso contra la africana Benín en el imponente estadio Monumental de Buenos Aires, quedó en segundo plano en importancia, a pesar que la Albiceleste se alzó con el triunfo por 3-0.

El primer gol fue obra de Nicolás Otamendi al minuto 48, el segundo tanto fue de Nico Paz, al 61, y el tercero del homenajeado Messi al 71, de penal.

La Pulga, de 39 años, lloró durante la entonación de la canción de su país y en el autobús rumbo al amistoso ante Benín. Las 85.000 personas que colmaron el Monumental respondieron con cantos, festejos... y más lágrimas.

Cuando el zurdo salió a la cancha a saludar a su afición, el público lo ovacionó con el canto “vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar”.

Poco antes del partido se desplegó sobre el césped una camiseta gigante que ocupaba casi la mitad de la cancha y reproducía la casaca conmemorativa número 10 del astro, con la inscripción “Gracias”.

Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, salió al campo junto a sus tres hijos y recibió desde un palco el cariño de su esposa y madre, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittin.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rompió en llanto mientras un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, cantaba el himno junto a la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que enarbolaron algunos jugadores tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Invitados ilustres

El encuentro frente a la débil selección africana, que nunca ha jugado una Copa del Mundo, comenzó con media hora de retraso.

Al minuto 10, el juego se detuvo para que el estadio Monumental se pusiera en pie y dedicara una prolongada ovación a Lionel Messi, acompañada por fuegos de artificio.

La despedida del goleador histórico (125 goles) y símbolo de la Argentina más laureada reunió en los palcos a leyendas del fútbol local, como los campeones mundiales argentinos en 1978, 1986 y 2022 Daniel Bertoni, Oscar Ruggeri, Gonzalo Montiel o Ángel Di María.

En la tribuna popular una bandera rezaba “gracias por todo mi capitán”. En las redes sociales varios excompañeros también rindieron homenaje.

“No solo Argentina te da las gracias, sino que el mundo entero te agradece todo lo que has hecho por el fútbol”, dijo Neymar, su coequipero en Barcelona y PSG.

Los hinchas entonaron canciones que acompañaron a Argentina durante el último Mundial, en el que la Albiceleste perdió la final ante España hace dos meses y medio.

“Él tiene todo lo que un ser humano necesita. No se le puede pedir nada. La grandeza, los valores, la nobleza”, dijo Viviana Presti, de 51 años, quien viajó con siete amigos desde Córdoba (centro) para despedir al capitán en el Monumental.

Caravana

Desde temprano, los seguidores esperaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ver la salida del ídolo hacia el estadio más grande de Sudamérica.

La Universidad de Buenos Aires distinguió al crack con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en el predio de la AFA.

“Poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo riendo el ídolo, que en numerosas ocasiones ha dicho que lamentaba no haber podido estudiar.

Después de 21 años, 208 partidos y 68 asistencias, cifras que nadie más ha alcanzado con el equipo nacional, la superestrella puso fin a un ciclo que comenzó en 2005 con un accidentado debut ante Hungría.

“Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando”, dijo Messi antes del último pitazo inicial.

Los jugadores de Benín, emocionados y aplaudidos, reconocieron que el encuentro quedará grabado en sus memorias.

“No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya”, dijo el zaguero Mohamed Tijani al canal C5N antes del cotejo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica

Lo más compartido

1
Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen
2
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
3
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
4
Gobierno aprehende a dirigente evista y éste denuncia persecución política
5
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
En Portada
06/10/2026 Economía
Viceministro anticipa incremento salarial en 2027
El responsable del Tesoro y Crédito público anunció también que el Presupuesto del Estado para el próximo se lo formula con el precio actual del litro de la...
vista
07/10/2026 Mundo
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y...
vista
06/10/2026 País
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
vista
06/10/2026 Seguridad
Encuentran más dinero en un domicilio de Mariaca
Se trata de casi 400.000 dólares y más de 320.000 bolivianos, hallados en una de las acciones de fiscales y policías ejecutadas este martes en Santa Cruz de la...
vista
06/10/2026 Economía
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,5 en 2026, la de Bolivia tendrá este año...
vista
06/10/2026 Seguridad
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes. El ex fiscal general está acusa de...
vista
Actualidad
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó  en un comunicado del incremento notable en los precios de los...
Ver más
07/10/2026 Economía
Defensoría alerta que 33% de los hogares redujo sus raciones a una diaria por alza de alimentos
La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer que investiga un nuevo hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de...
Ver más
07/10/2026 Seguridad
Con muerte de Edith en El Alto aumentan a 66 los feminicidios
Las acciones para controlar los incendios que afectan al valle alto y el cono sur del departamento se intensificaron...
Ver más
07/10/2026 Cochabamba
Combaten los incendios por aire y tierra con un helicóptero y bomberos
Después de cuatro años de gestiones y trabajos, la Alcaldía de Cochabamba entregó anoche la restauración de histórica...
Ver más
07/10/2026 Cochabamba
Alcaldía restaura la torre de la catedral de Cochabamba
Deportes
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
Doble Click
Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el...
Ver más
07/10/2026 Cultura
Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger