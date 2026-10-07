Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina

Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos artificiales y un himno especialmente emotivo en Buenos Aires, en el último partido del capitán con la selección que defendió durante más de dos décadas.

El resultado del juego amistoso contra la africana Benín en el imponente estadio Monumental de Buenos Aires, quedó en segundo plano en importancia, a pesar que la Albiceleste se alzó con el triunfo por 3-0.

El primer gol fue obra de Nicolás Otamendi al minuto 48, el segundo tanto fue de Nico Paz, al 61, y el tercero del homenajeado Messi al 71, de penal.

La Pulga, de 39 años, lloró durante la entonación de la canción de su país y en el autobús rumbo al amistoso ante Benín. Las 85.000 personas que colmaron el Monumental respondieron con cantos, festejos... y más lágrimas.

Cuando el zurdo salió a la cancha a saludar a su afición, el público lo ovacionó con el canto “vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar”.

Poco antes del partido se desplegó sobre el césped una camiseta gigante que ocupaba casi la mitad de la cancha y reproducía la casaca conmemorativa número 10 del astro, con la inscripción “Gracias”.

Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, salió al campo junto a sus tres hijos y recibió desde un palco el cariño de su esposa y madre, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittin.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rompió en llanto mientras un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, cantaba el himno junto a la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que enarbolaron algunos jugadores tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Invitados ilustres

El encuentro frente a la débil selección africana, que nunca ha jugado una Copa del Mundo, comenzó con media hora de retraso.

Al minuto 10, el juego se detuvo para que el estadio Monumental se pusiera en pie y dedicara una prolongada ovación a Lionel Messi, acompañada por fuegos de artificio.

La despedida del goleador histórico (125 goles) y símbolo de la Argentina más laureada reunió en los palcos a leyendas del fútbol local, como los campeones mundiales argentinos en 1978, 1986 y 2022 Daniel Bertoni, Oscar Ruggeri, Gonzalo Montiel o Ángel Di María.

En la tribuna popular una bandera rezaba “gracias por todo mi capitán”. En las redes sociales varios excompañeros también rindieron homenaje.

“No solo Argentina te da las gracias, sino que el mundo entero te agradece todo lo que has hecho por el fútbol”, dijo Neymar, su coequipero en Barcelona y PSG.

Los hinchas entonaron canciones que acompañaron a Argentina durante el último Mundial, en el que la Albiceleste perdió la final ante España hace dos meses y medio.

“Él tiene todo lo que un ser humano necesita. No se le puede pedir nada. La grandeza, los valores, la nobleza”, dijo Viviana Presti, de 51 años, quien viajó con siete amigos desde Córdoba (centro) para despedir al capitán en el Monumental.

Caravana

Desde temprano, los seguidores esperaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ver la salida del ídolo hacia el estadio más grande de Sudamérica.

La Universidad de Buenos Aires distinguió al crack con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en el predio de la AFA.

“Poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo riendo el ídolo, que en numerosas ocasiones ha dicho que lamentaba no haber podido estudiar.

Después de 21 años, 208 partidos y 68 asistencias, cifras que nadie más ha alcanzado con el equipo nacional, la superestrella puso fin a un ciclo que comenzó en 2005 con un accidentado debut ante Hungría.

“Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando”, dijo Messi antes del último pitazo inicial.

Los jugadores de Benín, emocionados y aplaudidos, reconocieron que el encuentro quedará grabado en sus memorias.

“No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya”, dijo el zaguero Mohamed Tijani al canal C5N antes del cotejo.