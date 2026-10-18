Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open

El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75 que se disputa en Santa Cruz, después de superar este sábado en semifinales al argentino Juan La Serna por 6-4 y 6-3.



Dellien, número uno del tenis boliviano y segundo sembrado del torneo, consiguió su clasificación a la final en la cancha central del Club de Tenis Santa Cruz, donde recibió el respaldo de los espectadores locales, que acompañaron al deportista nacional durante el encuentro.



La semifinal fue disputada y duró una hora y 27 minutos. En el primer set, Dellien logró quebrar el servicio de su rival en el primer game, una ventaja que resultó determinante para quedarse con el parcial por 6-4.



En el segundo set, el boliviano mantuvo el ritmo del encuentro y volvió a marcar diferencias con dos quiebres de servicio, conseguidos en el tercer y noveno game. Con esa ventaja, cerró el parcial por 6-3 y aseguró su pase a la definición del certamen.



Con esta victoria, Dellien alcanzó su segunda final consecutiva en el Bolivia Open y tendrá la oportunidad de repetir el título que consiguió en la edición anterior, disputada en abril, cuando venció en la final al también boliviano Juan Carlos Prado.



El rival del tenista nacional se conocerá tras la disputa de la otra semifinal, en la que se enfrentarán el brasileño Thiago Seyboth y el argentino Francisco Comesaña.

Tenista



Hugo Dellien, es un tenista profesional nacido en Trinidad, Beni. Comenzó a jugar a los cinco años y hoy es uno de los principales referentes del tenis boliviano, con una trayectoria internacional que sigue sumando logros y llevando el nombre de Bolivia a lo más alto.

Posibles rivales



La raqueta número uno del país aguardará al ganador del duelo entre el brasileño Thiago Seyboth Wild y el argentino Francisco Comesaña.