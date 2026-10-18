De arrastrarse a correr. María Esperanza, la perrita rescatada, ahora ama la vida

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 18/10/2026 a las 7h25
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Tras su rescate, la perrita salchicha, María Esperanza, vuelve a vivir y explorar el mundo. Ahora corretea, se mueve de un lado a otro y muestra una energía que contrasta con la vida que llevaba antes de ser rescatada. Una pequeña silla de ruedas le permite desplazarse y recuperar parte de la autonomía que había perdido por las lesiones que afectan sus patas traseras.

En octubre, personal de Zoonosis y policías de Pofoma intervinieron una vivienda de Alto Cochabamba, donde encontraron perros y animales silvestres. La perrita salchicha tenía lesiones en la columna y la cadera, heridas en la piel y callosidades. No podía mover las patas traseras y se arrastraba para desplazarse. Aún no se sabe si volverá a caminar por sí sola.

“Está mostrando esa avidez por vivir, esas ganas de poder salir adelante”, señaló el director de Zoonosis, Diego Prudencio. 

La silla fue donada por el abogado Edwin Soria Galvarro, en coordinación con el presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya. 

María Esperanza no es un caso aislado, en agosto, Zoonosis rescató 38 perros de un presunto criadero clandestino en Cochabamba. Ocho tenían desnutrición y dos, cataratas. En octubre, el hallazgo de restos de perros en otra casa dio lugar a una investigación por biocidio. 

Más allá de las sanciones, Prudencio señaló que la protección animal requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado y una aplicación efectiva de las normas. Indicó que una modificación de la normativa nacional puede contribuir a mejorar la protección animal.

Según, la autoridad, en el departamento de Cochabamba, la Ley 700 de protección animal solo está reglamentada en el municipio de Cercado. También recordó que la Alcaldía promulgó recientemente la Ley Municipal 1930, que reconoce a los animales como seres sintientes.

María Esperanza continúa bajo cuidado veterinario. Su historia expone la necesidad de normativas que regulen el maltrato y evitar que otros animales atraviesen situaciones similares.

 

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