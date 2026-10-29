Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal

El fiscal general del Estado a. i., José Armando Urioste, indica que Sebastián Marset y Roger Mariaca estarían vinculados a una misma estructura criminal, de acuerdo con las investigaciones que buscan establecer las conexiones y responsabilidades de las personas involucradas.

En declaraciones exclusivas a Correo del Sur, la máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que existen vínculos entre ambos y que las pesquisas continúan para identificar a quienes formarían parte de esta organización.

Tentáculos "íntimamente vinculados"

“Los tentáculos de Marset están íntimamente vinculados a los tentáculos de Mariaca. Entonces, este es un tema entrelazado absolutamente”, manifestó Urioste, quien aclaró que no puede brindar mayores detalles debido a que el caso continúa en investigación.

Sin embargo, fue enfático al señalar que “Marset y Mariaca formaban parte de una estructura; una estructura que es una organización criminal de gran envergadura”.

El Fiscal General también informó que las investigaciones permitieron identificar a otras personas presuntamente vinculadas con esta red. Como ejemplo, mencionó la aprehensión de un fiscal (de materia, es Santa Cruz, Julio César Canaza Soliz) que, según indicó, fue sorprendido cobrando dinero y sobre quien ya tenían información relacionada con su presunta participación en la estructura criminal.

“Cada día encontramos gente de esa estructura”, afirmó Urioste, al advertir que las acciones investigativas continuarán para evitar que esta organización siga operando.

Asimismo, anunció que en las próximas horas se tomaría la declaración informativa del fiscal aprehendido y aseguró que el Ministerio Público trabaja con información de inteligencia para identificar a otros posibles implicados.

“Estamos detrás de ellos, tenemos ya la información, estamos trabajando con inteligencia”, sostuvo la autoridad, quien remarcó que el caso representa una señal de que no habrá tolerancia frente a hechos de corrupción.