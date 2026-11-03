El PCC y el CV, del narco al poder empresarial

Seguridad
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 03/11/2026 a las 8h48
ESCUCHA LA NOTICIA

En noviembre de 2025, la Agencia Senado informó sobre la expansión territorial del PCC y el Comando Vermelho, a partir de datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Dos modelos de expansión criminal

En entrevista con Los Tiempos, el periodista Wilson García Mérida, director de Sol de Pando, examina la distribución territorial de ambas facciones, sus rutas internacionales y su incursión en actividades económicas legales e ilegales. Su interpretación pone el acento en las diferencias geográficas y logísticas entre las organizaciones.

Territorio. El dominio de las rutas y los mercados

García Mérida sostiene que el control territorial está determinado por el origen geográfico de las facciones. El Comando Vermelho desarrolló un dominio esencialmente barrial, centrado en los mercados internos de drogas, donde las favelas cariocas tienen un papel determinante en la vida social, política y económica.

El PCC, por su parte, se especializó en la exportación de drogas hacia África y Europa. Según el entrevistado, la importancia del estado paulista radica en el puerto de Santos, que mueve casi el 30% del comercio exterior brasileño.

Añade, además, que el PCC desarrolló allí una sofisticada logística portuaria, que incluye flotas de submarinos. En palabras de García Mérida, “el PCC ha desarrollado en la zona una sofisticada logística portuaria”.

En el sur y centro de Brasil, García Mérida identifica una tregua latente entre ambas organizaciones, condicionada por sus respectivas áreas de influencia.

El Comando Vermelho se desplaza por el sudeste hacia el nordeste, a través de Espírito Santo, Minas Gerais y Bahía. El PCC controla rutas hacia el sudoeste, con una fuerte presencia en las costas de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, además de corredores interiores por Goiás y Mato Grosso do Sul.

La violencia entre ambas facciones, señala, estalla en las zonas fronterizas por donde ingresa la cocaína a Brasil.

Fronteras. De la Amazonía al Atlántico

Según García Mérida, el Comando Vermelho ejerce un dominio importante en el nordeste brasileño, desde Sergipe hasta Maranhão, pasando por Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte y Ceará.

Describe esta región como una de las más pobres y violentas del país, históricamente marcada por conflictos como los protagonizados por los cangaceiros de Lampião durante los años veinte.

El entrevistado sostiene que las incursiones del PCC en esa zona son rechazadas por numerosas bandas locales aliadas del Comando Vermelho, entre ellas la Familia do Norte, a la que atribuye una elevada letalidad y superioridad numérica.

También señala que la facción carioca controla territorios amazónicos fronterizos con Colombia, utilizados para abastecerse de cocaína.

En 2016, afirma, ingresó al estado de Acre, en el límite con Cobija, y extendió su dominio desde Rio Branco hacia la triple frontera de Bolpebra, en territorio boliviano.

Ese año, García Mérida recuerda que fue exiliado a Brasil y que la Policía Federal le permitió registrar presencialmente los enfrentamientos entre la Familia do Norte, aliada del Comando Vermelho, y el grupo Bonde dos 13 (B-13), aliado del PCC.

En el caso de la organización paulista, sostiene que controla la franja fronteriza con Bolivia en las cuencas del Mamoré-Itenez, en la frontera con Beni, y en el Pantanal que conecta Mato Grosso do Sul con Santa Cruz, por donde transitaría cocaína producida en el Chapare.

Añade que el PCC controla corredores fronterizos con Bolivia, Paraguay y Argentina, desde la zona del Paraná, en una ruta hacia el Atlántico donde los intentos de incursión del Comando Vermelho habrían terminado en enfrentamientos sangrientos. Según su versión, la zona está militarizada por el PCC.

Mérida sitúa en 2020 la apertura de una ruta del PCC hacia el puerto de Montevideo, como alternativa al de Santos.

La conexión utilizaría vías aéreas y fluviales de la hidrovía Paraguay-Paraná, vinculada con el Chaco en la frontera boliviana, para exportar cocaína hacia Europa y África, en alianza con el grupo del uruguayo Sebastián Marset.

Empresas, contrabando y lavado de activos

Para García Mérida, el objetivo estratégico común del PCC y el Comando Vermelho es convertirse en corporaciones capitalistas transnacionales y legitimarse ante la sociedad mediante inversiones en actividades legales, incluso de servicio público.

Su definición es contundente: “El objetivo estratégico común de ambas organizaciones es convertirse en corporaciones capitalistas trasnacionales, legitimándose ante la sociedad”.

En São Paulo, afirma, el PCC ha invertido en empresas de taxis por aplicativo, financia compañías de autobuses urbanos y mantiene redes de estaciones de servicio y gasolineras, denominadas lava jatos en su respuesta.

También le atribuye inversiones importantes en el sistema portuario y la actividad aeronáutica.

En Río de Janeiro, sostiene que el Comando Vermelho incursionó en el sector inmobiliario y la construcción, revalorizando propiedades en decenas de favelas mediante edificios modernos, hospitales, escuelas, centros culturales y escenarios deportivos, a través de licitaciones amañadas.

Añade que ambos grupos crearon en los últimos años ONG dedicadas al asistencialismo social en sectores vulnerables.

El entrevistado identifica el sector forestal como uno de los ámbitos de incursión de los capitales procedentes de la cocaína, junto con la industria de alimentos, el agronegocio y diversas manufacturas.

También menciona el lavado de activos mediante negocios vinculados al fútbol, los espectáculos y los medios de comunicación.

Paralelamente, afirma que el control de las rutas ilegales permite a estas organizaciones participar en el contrabando de armas para abastecerse y proveer a bandas menores.

Según su versión, importan ilegalmente armas de Estados Unidos en piezas mezcladas con autopartes, que luego son reensambladas en talleres especializados.

García Mérida sostiene que el PCC ejerce un monopolio millonario del contrabando de combustible y comete fraudes fiscales mediante la venta de carburantes adulterados.

Añade que ambas facciones controlan redes de contrabando de alcohol y cigarrillos, invierten en minería ilegal mediante la extorsión a los garimpeiros y participan en la instalación clandestina de granjas de criptomonedas.

También señala que utilizan frecuentemente el bitcoin para encubrir transacciones y lavar activos.

La expansión de estas organizaciones, según el periodista, ya no se limita al narcotráfico ni al control armado de territorios.

Su proyección alcanza rutas comerciales, actividades empresariales, recursos naturales y circuitos financieros.

El desafío para los Estados consiste en identificar y desarticular esas conexiones económicas que permiten a las facciones criminales ampliar su poder más allá de las cárceles y las fronteras

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Un estudio revela que las zafras arrastran deudas y explotación

Lo más compartido

1
Tenía 26 años: identifican a la piloto del jet que cayó y dejó a nueve fallecidos en Florida
2
El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte
3
El presidente Rodrigo Paz arriba a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana
4
Santa Cruz: Violencia extrema golpea la zona del Cordón Ecológico en pleno feriado
5
Al menos cuatro muertos, entre ellas una recién nacida, en un atentado en el centro de Colombia

Más en Seguridad

03/11/2026
El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte
Dos organizaciones criminales nacidas entre los muros de las cárceles brasileñas terminaron construyendo un poder que desborda las prisiones, desafía a los...
Ver más
03/11/2026
Lara exige explicaciones a Peter Maldonado por amenazas y pide investigar asesinatos en Santa Cruz
La Vicepresidencia del Estado pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los mensajes de amenaza dirigidos en su contra...
Ver más
Poco antes de las 9:00 de este lunes, en feriado de Todos Santos, la Policía informó que se encontró a una persona sin vida y maniatada en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz de la Sierra.
Ver más
02/11/2026
Santa Cruz: Violencia extrema golpea la zona del Cordón Ecológico en pleno feriado
Un hombre fue hallado sin vida y acribillado en su domicilio este lunes en el municipio de Guayaramerín, en el departamento del Beni.
Ver más
02/11/2026
Acribillan a un hombre dentro de su domicilio en Guayaramerín
El asesinato de un hombre en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz fue cometido al azar y tuvo como finalidad enviar un mensaje de amenaza directa al viceministro de Régimen Interior,...
Ver más
02/11/2026
Asesinato en el Cordón Ecológico fue al azar para "generar una amenaza" contra el viceministro Peter Maldonado
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró más de 3 mil kilos de ácido sulfúrico en la carretera Bioceánica Santa Cruz – Cochabamba.
Ver más
01/11/2026
Secuestran más de 3.200 kilos de ácido sulfúrico ocultos en un furgón con afrecho
En Portada
03/11/2026 Seguridad
Lara exige explicaciones a Peter Maldonado por amenazas y pide investigar asesinatos en Santa Cruz
La Vicepresidencia del Estado pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los mensajes de amenaza dirigidos en su contra...
vista
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este martes 3 de noviembre el periodista John...
vista
02/11/2026 Seguridad
Asesinato en el Cordón Ecológico fue al azar para "generar una amenaza" contra el viceministro Peter Maldonado
El asesinato de un hombre en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz fue cometido al azar y tuvo como finalidad enviar un mensaje de amenaza directa...
vista
02/11/2026 País
Maestros urbanos anuncian piquetes de huelga y marchas antes del paro de 48 horas
El magisterio urbano activará desde este martes nuevas medidas de presión a nivel nacional y ratificó el paro de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de...
vista
02/11/2026 Seguridad
Santa Cruz: Violencia extrema golpea la zona del Cordón Ecológico en pleno feriado
Poco antes de las 9:00 de este lunes, en feriado de Todos Santos, la Policía informó que se encontró a una persona sin vida y maniatada en la zona del Cordón...
vista
02/11/2026 País
El presidente Rodrigo Paz arriba a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó este lunes al aeropuerto de Barajas en Madrid para asistir a la XXX Cumbre...
vista
Actualidad
En noviembre de 2025, la Agencia Senado informó sobre la expansión territorial del PCC y el Comando Vermelho, a partir...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
El PCC y el CV, del narco al poder empresarial
La Vicepresidencia del Estado pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
Lara exige explicaciones a Peter Maldonado por amenazas y pide investigar asesinatos en Santa Cruz
Dos organizaciones criminales nacidas entre los muros de las cárceles brasileñas terminaron construyendo un poder que...
Ver más
03/11/2026 Seguridad
El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte
Cientos de familias cochabambina despidieron ayer a las almas de sus seres queridos en sus domicilios con...
Ver más
03/11/2026 Cochabamba
Ritual ancestral La cacharpaya a las almas clausura su visita anual
Deportes
El boliviano Hugo Dellien se consagró campeón por primera vez del Challenger de Guayaquil tras el abandono del uruguayo...
Ver más
02/11/2026 Tenis
Dellien conquista el Challenger de Guayaquil por retirada del uruguayo Aguilar
La amazona Lorena Monje y Fandango, representantes de Santa Cruz, se quedaron con el título de Intermedia A/B del...
Ver más
02/11/2026 Multideportivo
Lorena Monje y Fandango ganan el Campeonato Nacional Ecuestre de Adiestramiento en Cochabamba
El boliviano Lucas Careaga, luego de cuatro días de carrera hasta llegar a la final de este domingo, terminó dentro del...
Ver más
01/11/2026 Motores
Lucas Careaga logra un destacadísimo Top-15 en el Rok Vegas 2026 tras cuatro días de carrera
Luego de un duro partido de dos horas y siete minutos, Hugo Dellien se clasificó por segunda vez a la final del...
Ver más
01/11/2026 Tenis
Hugo Dellien supera un complicado encuentro y pasa a la final del Challenger de Guayaquil
Doble Click
El cantautor, compositor y interprete boliviano, Luis Rico, falleció en las ultimas horas, informó la mañana de este...
Ver más
03/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, gran exponente de la canción social y defensor de la democracia
En el marco de sus 35 años en Bolivia, Tigo avanza con la quinta versión del Programa Internacional de Periodismo...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Tigo abre una nueva edición del Programa Internacional de Periodismo y suma a creadores de contenido a su programa de formación digital
Llega noviembre y, con él, arranca la temporada de premios cinematográficos en Estados Unidos. Los Gotham Awards, los...
Ver más
01/11/2026 Cine
Gotham FilAwards: Guitarricadelafuente y Penélope Cruz ponen rumbo hacia los Oscar
Por años, Marbella ha sido vista como la meca del lujo. La imagen más inmediata de la ciudad andaluza es la de las...
Ver más
01/11/2026 Cultura
Carmen Mola retrata el lado oscuro de Marbella en Los huérfanos