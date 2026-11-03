El PCC y el CV, del narco al poder empresarial

En noviembre de 2025, la Agencia Senado informó sobre la expansión territorial del PCC y el Comando Vermelho, a partir de datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Dos modelos de expansión criminal

En entrevista con Los Tiempos, el periodista Wilson García Mérida, director de Sol de Pando, examina la distribución territorial de ambas facciones, sus rutas internacionales y su incursión en actividades económicas legales e ilegales. Su interpretación pone el acento en las diferencias geográficas y logísticas entre las organizaciones.

Territorio. El dominio de las rutas y los mercados

García Mérida sostiene que el control territorial está determinado por el origen geográfico de las facciones. El Comando Vermelho desarrolló un dominio esencialmente barrial, centrado en los mercados internos de drogas, donde las favelas cariocas tienen un papel determinante en la vida social, política y económica.

El PCC, por su parte, se especializó en la exportación de drogas hacia África y Europa. Según el entrevistado, la importancia del estado paulista radica en el puerto de Santos, que mueve casi el 30% del comercio exterior brasileño.

Añade, además, que el PCC desarrolló allí una sofisticada logística portuaria, que incluye flotas de submarinos. En palabras de García Mérida, “el PCC ha desarrollado en la zona una sofisticada logística portuaria”.

En el sur y centro de Brasil, García Mérida identifica una tregua latente entre ambas organizaciones, condicionada por sus respectivas áreas de influencia.

El Comando Vermelho se desplaza por el sudeste hacia el nordeste, a través de Espírito Santo, Minas Gerais y Bahía. El PCC controla rutas hacia el sudoeste, con una fuerte presencia en las costas de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, además de corredores interiores por Goiás y Mato Grosso do Sul.

La violencia entre ambas facciones, señala, estalla en las zonas fronterizas por donde ingresa la cocaína a Brasil.

Fronteras. De la Amazonía al Atlántico

Según García Mérida, el Comando Vermelho ejerce un dominio importante en el nordeste brasileño, desde Sergipe hasta Maranhão, pasando por Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte y Ceará.

Describe esta región como una de las más pobres y violentas del país, históricamente marcada por conflictos como los protagonizados por los cangaceiros de Lampião durante los años veinte.

El entrevistado sostiene que las incursiones del PCC en esa zona son rechazadas por numerosas bandas locales aliadas del Comando Vermelho, entre ellas la Familia do Norte, a la que atribuye una elevada letalidad y superioridad numérica.

También señala que la facción carioca controla territorios amazónicos fronterizos con Colombia, utilizados para abastecerse de cocaína.

En 2016, afirma, ingresó al estado de Acre, en el límite con Cobija, y extendió su dominio desde Rio Branco hacia la triple frontera de Bolpebra, en territorio boliviano.

Ese año, García Mérida recuerda que fue exiliado a Brasil y que la Policía Federal le permitió registrar presencialmente los enfrentamientos entre la Familia do Norte, aliada del Comando Vermelho, y el grupo Bonde dos 13 (B-13), aliado del PCC.

En el caso de la organización paulista, sostiene que controla la franja fronteriza con Bolivia en las cuencas del Mamoré-Itenez, en la frontera con Beni, y en el Pantanal que conecta Mato Grosso do Sul con Santa Cruz, por donde transitaría cocaína producida en el Chapare.

Añade que el PCC controla corredores fronterizos con Bolivia, Paraguay y Argentina, desde la zona del Paraná, en una ruta hacia el Atlántico donde los intentos de incursión del Comando Vermelho habrían terminado en enfrentamientos sangrientos. Según su versión, la zona está militarizada por el PCC.

Mérida sitúa en 2020 la apertura de una ruta del PCC hacia el puerto de Montevideo, como alternativa al de Santos.

La conexión utilizaría vías aéreas y fluviales de la hidrovía Paraguay-Paraná, vinculada con el Chaco en la frontera boliviana, para exportar cocaína hacia Europa y África, en alianza con el grupo del uruguayo Sebastián Marset.

Empresas, contrabando y lavado de activos

Para García Mérida, el objetivo estratégico común del PCC y el Comando Vermelho es convertirse en corporaciones capitalistas transnacionales y legitimarse ante la sociedad mediante inversiones en actividades legales, incluso de servicio público.

Su definición es contundente: “El objetivo estratégico común de ambas organizaciones es convertirse en corporaciones capitalistas trasnacionales, legitimándose ante la sociedad”.

En São Paulo, afirma, el PCC ha invertido en empresas de taxis por aplicativo, financia compañías de autobuses urbanos y mantiene redes de estaciones de servicio y gasolineras, denominadas lava jatos en su respuesta.

También le atribuye inversiones importantes en el sistema portuario y la actividad aeronáutica.

En Río de Janeiro, sostiene que el Comando Vermelho incursionó en el sector inmobiliario y la construcción, revalorizando propiedades en decenas de favelas mediante edificios modernos, hospitales, escuelas, centros culturales y escenarios deportivos, a través de licitaciones amañadas.

Añade que ambos grupos crearon en los últimos años ONG dedicadas al asistencialismo social en sectores vulnerables.

El entrevistado identifica el sector forestal como uno de los ámbitos de incursión de los capitales procedentes de la cocaína, junto con la industria de alimentos, el agronegocio y diversas manufacturas.

También menciona el lavado de activos mediante negocios vinculados al fútbol, los espectáculos y los medios de comunicación.

Paralelamente, afirma que el control de las rutas ilegales permite a estas organizaciones participar en el contrabando de armas para abastecerse y proveer a bandas menores.

Según su versión, importan ilegalmente armas de Estados Unidos en piezas mezcladas con autopartes, que luego son reensambladas en talleres especializados.

García Mérida sostiene que el PCC ejerce un monopolio millonario del contrabando de combustible y comete fraudes fiscales mediante la venta de carburantes adulterados.

Añade que ambas facciones controlan redes de contrabando de alcohol y cigarrillos, invierten en minería ilegal mediante la extorsión a los garimpeiros y participan en la instalación clandestina de granjas de criptomonedas.

También señala que utilizan frecuentemente el bitcoin para encubrir transacciones y lavar activos.

La expansión de estas organizaciones, según el periodista, ya no se limita al narcotráfico ni al control armado de territorios.

Su proyección alcanza rutas comerciales, actividades empresariales, recursos naturales y circuitos financieros.

El desafío para los Estados consiste en identificar y desarticular esas conexiones económicas que permiten a las facciones criminales ampliar su poder más allá de las cárceles y las fronteras