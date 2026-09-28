Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber

“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción Erick Tijé, poblador indígena harakmbut de la Amazonía sur de Perú, mientras señala el agua turbia que corre por el río Inambari. Ese río no es el mismo de hace cinco años, cuando la pesca y la vida alrededor del río era muy distinta para los pobladores de la comunidad indígena de Arazaire. La minería ilegal les robó el agua para devolvérsela contaminada. Hoy deben comprar el agua que beben.

Del otro lado de la frontera peruana, en la Amazonía de Colombia, el mayor Lázaro Ibañez, del pueblo coreguaje que habita el resguardo indígena Jácome, se lamenta de cómo la ganadería y el cambio climático podrían estar reduciendo la disponibilidad de agua alrededor de su territorio en el departamento de Caquetá. “El ganado ha venido tumbando todo y ahora se ve puro potrero, y ya casi no quedan árboles”, dice, testigo de cómo la deforestación para hacer potreros para el ganado ha llegado mano a mano con el desecado de sus fuentes de agua.

¿Cómo entender la paradoja de una comunidad que vive rodeada de agua pero no puede usarla?¿Qué significa para un pueblo indígena ver partir a los espíritus que cuidaban sus fuentes de agua por el avance de la tala y la ganadería?

Un equipo de periodistas de Mongabay Latam, El Espectador y Correo del Caroní, aliados con científicos del Instituto Serrapilheira de Brasil, analizaron más de dos décadas de datos satelitales para entender los cambios que han ido afectando cuatro cuencas amazónicas de Bolivia (el río Beni), Colombia (el Caquetá), Perú (el Madre de Dios) y Venezuela (el Caroní). Los resultados de esta investigación coordinada por Mongabay Latam, que forma parte del proyecto Aguas Partidas liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), muestran que en las cuatro cuencas analizadas se está perdiendo agua natural asociada a presiones externas como la minería ilegal, la deforestación, la ganadería y la presencia de hidroeléctricas.

Para llegar a esa conclusión, se analizaron 722 microcuencas —que llevan sus aguas a los cuatro ríos analizados a lo largo de un período de 25 años (2000 al 2024). El resultado es que más de la mitad de los tramos revisados —393 en total— registraron una pérdida de agua natural. A la par, los mapas revelaron cómo el agua disponible se ha ido distribuyendo en pozas abiertas por la minería ilegal o embalses de represas que dan la apariencia equivocada de que esta aumentó.. A estas fuentes de agua que han surgido o se han ido transformando los científicos las definen como “aguas artificiales o antrópicas” – es decir, de origen humano.

Las 722 microcuencas analizadas se distribuyen en cuatro cuencas amazónicas de Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. El análisis abarca 25 años de datos satelitales de agua.

«El agua antrópica es, en realidad, agua asociada a un uso: puede ser de acuicultura, de minería o represas y embalses. A veces es un cuerpo que se crea donde no había nada. Otras una laguna que era natural y que, al destinarse a un uso, pasa a ser antrópica», explica la ingeniera ambiental Eva Mollinedo, coordinadora técnica de MapBiomas Agua Bolivia, quien también asesoró esta investigación.

Esta alianza periodística, trabajando en llave con los científicos, comparó imágenes satelitales de más de dos décadas para ver cómo cambiaba el agua y cruzó esos datos con los de precipitación, para identificar los tramos más críticos. Los datos históricos fueron proporcionados por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y por MapBiomas Agua, plataforma creada por organizaciones ambientales y sociales de la Amazonia para mapear los cambios del suelo y del agua en el bioma.

Los periodistas viajaron luego a los territorios, a palpar en persona la realidad en esos puntos críticos, conocer a sus pobladores y escuchar sus historias sobre cómo han vivido esos cambios en los ecosistemas de agua dulce. Llevaron mapas impresos para que los habitantes de los pueblos indígenas harakmbut, coreguaje, leco y pemón ayudaran a identificar y reconstruir los cambios en sus fuentes de agua. Aquellas donde juegan, beben, pescan, se bañan, tributan – o en algunos casos una conjugación pasada de esos verbos.

Una esponja rota

En un estudio publicado por un equipo de científicos holandeses en 2019, que analizó los ríos en los bosques tropicales de todo el mundo, se describe la selva como una gran esponja que guarda agua y también la libera.

Cuando llueve, las copas de los árboles reciben el agua, ésta discurre hasta ser absorbida por la tierra y a la par, la hojarasca guarda agua para soltarla en la época seca. Hay otra función que es menos visible pero igual de importante en este proceso: casi la mitad del agua que cae en la Amazonía no se queda en el suelo.

Según un estudio del climatólogo brasileño Enéas Salati, publicado en 1979 y convertido desde entonces en una referencia para entender el ciclo hídrico amazónico, la mitad de esa lluvia vuelve al aire porque los árboles la absorben con sus raíces y la sueltan como vapor a través de sus hojas. Este vapor forma nubes que trasladan la humedad hacia el interior de la cuenca para volver a caer. El bosque entonces no solo guarda el agua, también la reparte.

Nadie lo explica de forma más simple que Lázaro Ibáñez, sabedor (autoridad espiritual e intelectual) del resguardo indígena coreguaje de Jácome, en el Caquetá colombiano: “Donde se tumban los árboles, se secan los lagos y las cabeceras, que es de donde sale el agua”.

Cuando el bosque se tala, la esponja se rompe. Por cada punto porcentual de bosque tropical perdido, caen, en promedio, unos 2,4 milímetros de lluvia regional al año menos, según encontró otro estudio publicado en febrero de 2026, en el que participó el meteorólogo brasileño José A. P. Veiga, que revisó la relación global entre pérdida de bosque tropical y precipitación regional. Es decir, la deforestación no solo seca el lugar donde ocurre, cambia el clima de toda la región.

Las comunidades son las primeras en sentir esas variaciones en sus territorios. Los líderes del resguardo Jácome, en el Caquetá colombiano, cuentan que las estaciones dejaron de ser predecibles. En Tomachi, Bolivia, Roxana Pizza Tupa, presidenta del pueblo indígena leco, observa lo mismo desde otro rincón de la Amazonía. “El calor aumenta y eso nos afecta los ojos de agua”, asevera.