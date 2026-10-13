Chakana Teatro hace triplete en la 35ª versión del Festival Peter Travesí

El elenco cruceño Chakana Teatro conquistó tres galardones en el trigésimo quinto Festival Nacional de Teatro Peter Travesí, según el reporte oficial del comité organizador del evento artístico.

Pasta de campeón se llama la obra que puso en escena el grupo cruceño en la actividad teatral cuyo epílogo se llevó a efecto en el icónico teatro José María Achá.

Ariel Muñoz (mejor director), Bernardo Rosado (mejor actor) y Pasta de campeón (mejor obra) fueron los galardones que se confirió el elenco Chakana Teatro en el festival que reunió a las diez mejores obras teatrales del país.

Entre tanto, Victoria Suaznabar, de Teatro Bicentenarias, se llevó el premio a mejor actriz por Mamá Cumbia. La mejor dramaturgia fue para Darío Torres, de Teatro La Cueva, con la obra Beneméritos.

“El evento terminó sin mayores novedades, ha sido una buena versión por la presencia de excelentes obras, que recibieron buenos comentarios”, afirmó Juan Argandoña, integrante el comité organizador del Premio Peter Travesí.

Argandoña lamentó la escasa cantidad de público que concurrió a presenciar las obras teatrales “Ese fue nuestro talón de Aquiles, pese a que se promocionó el festival. Por lo demás, no hubo quejas y el evento terminó con la proclamación de los triunfadores”, puntualizó.