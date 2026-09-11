Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB

La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para identificar a más de 300 usuarios que habrían interactuado con los sistemas de la petrolera y que son investigados por presuntas irregularidades en el despacho de combustibles.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que entre los involucrados están usuarios externos, operadores, funcionarios y despachantes. La investigación detectó diferencias entre los volúmenes programados, despachados y facturados, además de modificaciones realizadas incluso de forma retroactiva.

Según García, estos cambios habrían permitido favorecer a determinados compradores y desviar combustible hacia actividades de contrabando. “Hemos podido identificar una serie de usuarios externos que estarían incidiendo en la asignación de despachos”, señaló.

La comisión tomó la decisión de solicitar apoyo de Agetic después de intervenir el denominado “Búnker Digital” de YPFB, ubicado en la zona de El Prado, en La Paz. El objetivo será establecer quiénes ingresaron a los sistemas, especialmente usuarios que ya no tenían relación con la estatal petrolera, y determinar responsabilidades.

García confirmó que contra los usuarios, operadores, funcionarios y despachantes identificados se preparan procesos penales.