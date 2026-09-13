Una turba embosca y apedrea un bus con 35 pasajeros en plena carretera en Uyuni

Este domingo, un bus con 35 pasajeros fue emboscado y apedreado por una turba de personas cuando se encontraba en una carretera en el municipio de Uyuni, Potosí. El hecho se produjo debido al rechazo de operadoras locales a la incorporación de nuevas empresas de transporte interdepartamental en el sector.

Según videos que se difundieron en las redes sociales, los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo. Asimismo, denunciaron que los conductores fueron perseguidos y despojados de sus teléfonos celulares.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de la Policía que permita establecer las circunstancias exactas del hecho, identificar a los responsables y determinar si existen personas arrestadas o una denuncia formal por el ataque.

Por su parte, mediante sus redes sociales, la empresa Trans Copacabana S.A. denunció que interceptaron la unidad móvil utilizando vehículos particulares mediante amenazas de golpear a la tripulación y destruir el bus.

“Los obligaron a retroceder y forzaron a nuestros pasajeros a descender contra su voluntad, para posteriormente subirlos a una unidad de TRANS TURÍSTICA OMAR. Asimismo, denunciamos que a nuestra tripulación le fueron quitadas sus pertenencias y que sus integrantes fueron dejados incomunicados con nuestra empresa, manteniéndose únicamente el GPS habilitado”, señala el comunicado.

Finalizó rechazando los hechos ocurridos y afirmando que la empresa no permitirá que los responsables queden impunes.