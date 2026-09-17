Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur

Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre en diferentes espacios de las áreas periurbanas de Cochabamba y provincias, con el propósito de acercar las artes escénicas a comunidades y públicos diversos.

El evento cultural contará con la presencia de la organización “El Negro Olmedo” y “Nada ha cambiado”, de Argentina; grupo “Tarahumaras”, de Brasil; “Corporación Artística Cultural La Mascarada”, Colombia; “Funca Teatro, Chile”; “Teatro Ruta 36”, de Tarija, Bolivia.

Juan José Obando, miembro del comité organizador de la actividad cultural, explicó que la presencia de estos grupos permitirá generar un espacio de intercambio artístico y cultural entre diferentes territorios, compartiendo experiencias y distintas maneras de entender y hacer teatro.

Obando recordó que la iniciativa de llevar adelante el evento artístico emerge a partir de un encuentro en Río Branco, Brasil, con artistas de otras naciones que ya desarrollaban festivales de teatro popular en sus propias comunidades.

“A partir de esta experiencia surgió la inquietud de hacer un festival con esas características en Bolivia, un teatro cercano a la gente, especialmente a aquellos sectores donde habitualmente no llegan este tipo de actividades”.

Asimismo, indicó que la propuesta se inspira en una filosofía sencilla: “hacer posible el encuentro teatral con los recursos disponibles, utilizando los espacios de los propios barrios y contando con la participación de la comunidad. Los artistas invitados participan de manera solidaria y autogestionada, solicitando únicamente las condiciones básicas para su estadía y alimentación”.

Obando recordó que era una asignatura pendiente llevar adelante un festival de teatro popular nacional, junto a Juan Argandoña (gestor cultural), razón que se pusieron manos a la obra para organizar uno pero con el rótulo de “internacional”.

“Así nació la primera versión del festival, que logró reunir a artistas de cuatro países y llevar presentaciones a diferentes barrios y provincias, entre ellas Colomi. De esta manera nace ‘Teatro Sur’, como una iniciativa independiente y colectiva que busca descentralizar el teatro, acercarlo a las comunidades y convertir cada barrio, plaza o espacio disponible en un lugar donde pueda suceder la magia del encuentro teatral”, puntualizó.