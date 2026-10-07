Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba

Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el recinto ferial de Alalay.

Serán 12 días (7 al 18 de octubre) de intensas jornadas literarias, complementadas con el arte y el turismo, que se desarrollarán en los cuatro pabellones habilitados para esta edición. Hoy, dos personas ingresan con un boleto.

El primer Festival Internacional de Literatura es la actividad estrella de esta versión, puesto que tomarán parte al menos 25 escritores que provienen de diferentes países de Sudamérica.

Además, la programación de la FILC 2026 comprende talleres, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y espacios de intercambio entre escritores, lectores, estudiantes y público.

Pero hay más, porque el evento literario extiende su propuesta cultural mediante espacios destinados al patrimonio, la memoria y la historia, con contenidos vinculados a: Museo de la Casa de la Libertad, Parque Cretácico, vida y obra de David Santalla, Museo de Alcides D’Orbigny, Museo Arqueológico de Tiwanaku, con piezas y contenidos que llegarán por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Cochabamba.

Asimismo, En articulación con instituciones y espacios culturales como Proyecto Martadero, Fundación Patiño e ICBA, se desarrollarán propuestas especiales orientadas a ampliar la experiencia cultural del visitante. La programación contempla escenarios inspirados en cuentos clásicos, espacios vinculados con la historia de los libros censurados, talleres de escritura creativa, creación de cómics y actividades relacionadas con distintas manifestaciones de la cultura contemporánea.

Asimismo, en acoplamiento con instituciones y espacios culturales, como Proyecto mARTadero, Fundación Patiño e ICBA, se desarrollarán propuestas especiales orientadas a ampliar la experiencia cultural de los visitantes.