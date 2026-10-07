Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 07/10/2026 a las 9h13
ESCUCHA LA NOTICIA

Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el recinto ferial de Alalay.

Serán 12 días (7 al 18 de octubre) de intensas jornadas literarias, complementadas con el arte y el turismo, que se desarrollarán en los cuatro pabellones habilitados para esta edición. Hoy, dos personas ingresan con un boleto.

El primer Festival Internacional de Literatura es la actividad estrella de esta versión, puesto que tomarán parte al menos 25 escritores que provienen de diferentes países de Sudamérica.

Además, la programación de la FILC 2026 comprende talleres, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y espacios de intercambio entre escritores, lectores, estudiantes y público.

Pero hay más, porque el evento literario extiende su propuesta cultural mediante espacios destinados al patrimonio, la memoria y la historia, con contenidos vinculados a: Museo de la Casa de la Libertad, Parque Cretácico, vida y obra de David Santalla, Museo de Alcides D’Orbigny, Museo Arqueológico de Tiwanaku, con piezas y contenidos que llegarán por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Cochabamba.

Asimismo, En articulación con instituciones y espacios culturales como Proyecto Martadero, Fundación Patiño e ICBA, se desarrollarán propuestas especiales orientadas a ampliar la experiencia cultural del visitante. La programación contempla escenarios inspirados en cuentos clásicos, espacios vinculados con la historia de los libros censurados, talleres de escritura creativa, creación de cómics y actividades relacionadas con distintas manifestaciones de la cultura contemporánea.

Asimismo, en acoplamiento con instituciones y espacios culturales, como Proyecto mARTadero, Fundación Patiño e ICBA, se desarrollarán propuestas especiales orientadas a ampliar la experiencia cultural de los visitantes.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
2
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
3
Aviso ASPB
4
Inyección de divisas: Milenio proyecta elevar las exportaciones a US$ 16.200 millones hasta 2030
5
Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen

Lo más compartido

1
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
2
Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen
3
Paz dice que "no cree en una sola cifra" del último censo y pide revisarlo para volver a realizarlo
4
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
5
Tras tendencia viral de monedas de Bs 3, el BCB aclara que no son de curso legal y circularlas puede ser delito

Más en Cultura

05/10/2026
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural cochabambina.
Ver más
04/10/2026
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible del mundo.
Ver más
02/10/2026
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya cuarta versión congrega a 30 artistas plásticas, quienes exhiben sus obras en...
Ver más
30/09/2026
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
En Portada
07/10/2026 Seguridad
Paz denuncia "amenazas por WhatsApp" contra ministros, parlamentarios y sus familias
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció este miércoles que ministros y hasta parlamentarios reciben "amenazas por WhatsApp" contra ellos y sus familias.
vista
07/10/2026 País
Paz dice que "no cree en una sola cifra" del último censo y pide revisarlo para volver a realizarlo
Sorpresivamente, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, cuestionó este miércoles los datos arrojados por el último censo nacional y pidió a su gabinete y al...
vista
07/10/2026 Seguridad
Fiscalía General elimina logo ROMA, color y uniforme que impuso Mariaca
La Fiscalía General del Estado dispuso la eliminación del logo "ROMA", acrónimo asociado a Roger Mariaca, además del color verde y el uniforme institucional...
vista
07/10/2026 Seguridad
En Chonchocoro interceptan un teléfono celular dirigido a Fernando Cerimedo
En las últimas horas una requisa realizada en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viaca, interceptó un teléfono celular que iba a ser entregado a...
vista
07/10/2026 Seguridad
Imputan a Cerimedo por caso de violencia familiar y ordenan su traslado a Palmasola
El abogado defensor de Fernando Cerimedo, Dennys Peredo, informó ayer que su defendido ya fue notificado con su tercera imputación formal por la investigación...
vista
07/10/2026 País
Gobierno aprehende a dirigente evista y éste denuncia persecución política
El dirigente campesino afín al evismo, Nelson Virreira, fue aprehendido ayer por policías de civil y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra...
vista
Actualidad
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció este miércoles que ministros y hasta parlamentarios reciben "amenazas...
Ver más
07/10/2026 Seguridad
Paz denuncia "amenazas por WhatsApp" contra ministros, parlamentarios y sus familias
La Fiscalía General del Estado dispuso la eliminación del logo "ROMA", acrónimo asociado a Roger Mariaca, además del...
Ver más
07/10/2026 Seguridad
Fiscalía General elimina logo ROMA, color y uniforme que impuso Mariaca
Un enfrentamiento armado se registró este miércoles durante un operativo antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje...
Ver más
07/10/2026 Seguridad
Narcos se enfrentan a tiros con efectivos de Umopar en una pista clandestina en Villa Tunari
Sorpresivamente, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, cuestionó este miércoles los datos arrojados por el último ...
Ver más
07/10/2026 País
Paz dice que "no cree en una sola cifra" del último censo y pide revisarlo para volver a realizarlo
Deportes
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Tendencias
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
Doble Click
Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el...
Ver más
07/10/2026 Cultura
Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger