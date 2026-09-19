El Ministerio Público presente en la Expocruz

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró este viernes el gran stand del Ministerio Público en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz 2026), un espacio que reúne por primera vez a la Fiscalía General del Estado junto a las nueve fiscalías departamentales del país, donde la ciudadanía podrá conocer de cerca las herramientas tecnológicas que están transformando la investigación penal, la atención a víctimas y la persecución del delito en Bolivia, a través del Ecosistema Roma, sistema ARGO, Ley Nº 1636, entre otros.

“Con la Ley 1636, con el Ecosistema ROMA y la presencia de nuestras nueve fiscalías departamentales en un solo espacio, desde Santa Cruz le decimos a Bolivia que la tecnología no solo agiliza trámites: también protege a quienes más lo necesitan, a los sectores vulnerables como nuestras niñas, niños y adolescentes”, enfatizó Mariaca.

La autoridad explicó que el stand exhibe el funcionamiento del Ecosistema ROMA (Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones), una plataforma digital desarrollada íntegramente por profesionales bolivianos que integra la gestión fiscal, la persecución penal y la custodia digital de la información. A través de su aplicación móvil, disponible para iPhone y Android, cualquier ciudadano puede hacer seguimiento de su causa, consultar su expediente digital y recibir notificaciones electrónicas con validez legal.

También se expone ARGO, un sistema de custodia digital inteligente que reemplaza los controles tradicionales de detención domiciliaria mediante geocercas dinámicas, reconocimiento facial y de voz con Inteligencia Artificial, y autenticación biométrica que opera las 24 horas del día.

En materia de protección a la niñez, el Fiscal General del Estado, resaltó que se explica los alcances de la Ley Nº 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y que la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes realiza un trabajo articulado con las fiscalías departamentales, logrando identificar agresores, llevarlos ante la justicia y rescatar a víctimas de abuso sexual en línea.

En ese mismo espacio, se encuentran las nueve Fiscalías Departamentales, que muestran sus avances en especial la interoperabilidad tecnológica que ya conecta a decenas de municipios mediante el Ecosistema Roma con el objetivo de agilizar la atención a víctimas y la recepción electrónica de denuncias.

Durante el primer día de la Feria Internacional el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, estuvo acompañado por los Fiscales Departamentales de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija, además de autoridades nacionales y departamentales que acompañaron a la apertura del stand del Ministerio Público que abrió sus puertas al público.