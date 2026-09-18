Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza

Cine
AGENCIAS
Publicado el 18/09/2026 a las 8h56
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Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los padres de la cineasta israelí Rachel Szor, una de las directoras de “Naza” , el documental que detalla los sistemas militares que permiten al ejército israelí bombardear Gaza de manera masiva, premiado en el Festival de Venecia.

La protesta, convocada en Savyon, a 19 kilómetros de Tel Aviv, fue encabezada por el activista ultra Mordechai David, cuyos seguidores corearon consignas como “pena de muerte para los traidores” y exhibieron carteles contra quienes consideran que han “traicionado” a los soldados israelíes, según puede verse en un vídeo difundido por la agencia Reuters.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran a decenas de personas, en su mayoría hombres, reunidas durante la noche frente a la vivienda, con banderas israelíes y militares.

Según las informaciones publicadas sobre la protesta, los manifestantes no intentaron entrar por la fuerza en la casa.

David hizo un llamamiento a sus seguidores ese día para acudir al domicilio de los padres de Szor y posteriormente anunció que organizaría una concentración similar frente a la vivienda de los padres de Yuval Abraham, el otro director del documental NAZA , si conseguía localizarla.

Los dos cineastas se encuentran actualmente fuera de Israel.

En un vídeo difundido en redes sociales durante la protesta, David aseguró que cuando regresen al país, sus seguidores los perseguirán “legalmente” y tratarán de impedir que puedan desplazarse con normalidad.

“Los bloquearemos en todas partes del país”, ha afirmado el activista, conocido por liderar acciones de acoso y protestas frente a domicilios de figuras públicas y opositores en Israel.

El Ejército israelí ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la posibilidad de verificar las identidades de los testimonios anónimos utilizados en el documental.

De manera paralela, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció también este miércoles que impulsará dos proyectos de ley para endurecer las sanciones contra quienes difamen a soldados de Israel, incluida la posibilidad de revocar la ciudadanía en determinados casos.

La iniciativa llega después de que el ministro de Cultura, Miki Zohar, pidiera retirar la nacionalidad a los directores de Naza y los acusara de traición al Estado.

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