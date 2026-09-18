Aplican eutanasia al cachorro de puma que tenía una fractura en el cráneo

Valentín, el puma cachorro de unos tres meses, fue sacrificado mediante una eutanasia piadosa debido a las graves lesiones que sufrió presuntamente al caer de un árbol y afectaron su calidad de vida, en la comunidad de Chipiriri, en el trópico de Cochabamba.

La Gobernación y el Centro de Custodia de Funa Silvestre Bioparque la Hormiga presentaron esta semana al puma Valentín (Puma concolor), rescatado tras caer de un árbol y sufrir fracturas en el cráneo y en su cuerpo, que necesitaban de estudios y tratamientos especializados.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Oscar Céspedez, informó que el felino fue traído desde la localidad de Chipiriri, en el municipio de Vila Tunari y será llevado a una veterinaria, en Quillacollo.