iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple

Tecnología
Redacción Central
Publicado el 11/09/2026 a las 8h30
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Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más avanzado creado por la compañía hasta el momento. Los equipos incluyen una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, el chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros y una nueva cámara de vapor que mejora el rendimiento sostenido.

La diferencia principal entre ambos modelos radica en la duración de batería: mientras el iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas, el mayor incremento visto en la historia del iPhone.

Diferencias clave entre

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

La distinción más relevante entre ambos dispositivos aparece en la autonomía. El iPhone 18 Pro Max ofrece el mayor salto en duración de batería registrado en un iPhone, resultado de avances en el silicio de Apple combinados con una batería de mayor tamaño física.

En términos concretos, los modelos solo con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro, cifra que se extiende hasta 45 horas en la versión Pro Max.

Esta diferencia se explica en parte porque los modelos sin ranura para SIM física aprovechan ese espacio interno para instalar una batería más grande, lo que suma dos horas adicionales de reproducción respecto a las versiones con SIM tradicional.

La velocidad de carga también presenta matices entre ambos equipos. El iPhone 18 Pro se carga hasta el 50% en unos 15 minutos mediante cable, o en 30 minutos de forma inalámbrica. El iPhone 18 Pro Max, en cambio, ofrece un rendimiento distinto en cargas breves: cinco minutos conectado al cargador proporcionan alrededor de siete horas de reproducción de video.

Apple incorporó además un nuevo modelo de estimación de batería basado en datos de uso real, que en el caso del iPhone 18 Pro Max proyecta hasta 30 horas de uso con una carga completa. Fuera de estas variaciones en autonomía y carga, ambos modelos comparten idéntico procesador, sistema de cámaras, pantalla Dynamic Island rediseñada y el resto de funciones de software.

Cámara Fusion de 48 MP

con apertura variable

El sistema de cámaras constituye el eje central de esta generación. La nueva cámara principal Fusion de 48 megapíxeles introduce por primera vez en un iPhone el control de apertura variable, con seis láminas cortadas con láser que permiten transiciones fluidas entre distintas configuraciones de apertura.

Esta tecnología ajusta de forma automática la profundidad de campo y la iluminación para facilitar la mejor toma posible, aunque también habilita el control manual: los usuarios pueden fijar cualquiera de las cuatro configuraciones de apertura disponibles desde la app Cámara. Los desarrolladores, por su parte, acceden a una API que permite manejar todo el rango de apertura dentro de sus propias aplicaciones.

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