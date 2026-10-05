Mariaca advierte al juez que teme por su vida en Cantumarca

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 05/10/2026 a las 12h42
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El exfiscal general del Estado Roger Mariaca advirtió antes de ser trasladado al penal de Cantumarca de Potosí que teme por su vida y dejó en manos de las autoridades judiciales esa situación, según un reporte de Unitel.

En la audiencia cautelar del fin de semana, le dijo al juez que como fiscal general lideró investigaciones sobre casos de sicariato en los cuales los sindicados fueron enviados a ese penal. En septiembre, varios integrantes el Comando Verlmeho (CV), fueron enviados a Cantumarca.

“Recientemente esclarecimos un caso de asesinato de ciudadanos brasileños en San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz”, dijo.

“Los investigados fueron enviados a estas cárceles y en especial a la que usted me está mandando, señor juez”, afirmó Mariaca.

Pese a esa solicitud, el juez dispuso su reclusión preventiva en el penal de la Villa Imperial, una orden que la Policía ejecuta este lunes con una reforzada cápsula.

En otra audiencia, el exfiscal también negó el domingo que sea un narcotraficante y pidió reconsiderar la decisión judicial.

“Yo sé y dejo mi vida en manos de usted, señor juez, con todo el respeto que se merece”, afirmó Mariaca.

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