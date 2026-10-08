Hallan en Potosí explotación irregular de oro con 500 trabajadores

Economía
ABI
Publicado el 08/10/2026 a las 16h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Más de 100 retroexcavadoras, 200 volquetas y alrededor de 500 personas fueron halladas durante una inspección en el municipio de Pocoata, provincia Chayanta de Potosí, a orillas del río Tagoni, donde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) evidenció una operación de explotación aurífera de magnitud.

De acuerdo con un informe oficial, la intervención se realizó en 25 cuadrículas (la superficie de cada una es 25 ha) del sector del río Tagoni, donde se evidenció una intensa actividad de explotación y procesamiento de material aurífero, con trabajos de excavación, remoción, extracción, transporte, lavado y concentración de mineral.

 

Denuncia

“A partir de una denuncia, nos constituimos en el lugar y pudimos evidenciar una actividad minera de gran magnitud. Conforme al informe técnico, se identificó una importante cantidad de maquinaria pesada”, informó el director departamental de la AJAM Potosí, Óscar Santos Orellana.

La inspección se realizó el martes 6 de octubre en las áreas mineras Chaupichuro, Taruquiri 1, Aguilita y Lumina II, donde el personal de la AJAM constató además la presencia de motores, vehículos, combustible, equipos de procesamiento, grandes pozas y campamentos improvisados vinculados con las actividades observadas.

 

Medio millar de trabajadores

“Durante el recorrido por los diferentes sectores donde se desarrolló el operativo, se identificó a más de 500 personas que realizaban distintas labores relacionadas con la actividad minera, entre ellas operadores de maquinaria pesada, conductores y trabajadores dedicados al movimiento, selección, lavado y concentración de material mineralizado”, detalló Santos.

El operativo contó con la participación de técnicos de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, quienes acompañaron a la comisión de la AJAM durante el ingreso y recorrido por el sector del río Tagoni, realizando la correspondiente apreciación técnica dentro del ámbito de sus competencias.

Por la magnitud de las operaciones observadas y la intervención intensiva del terreno a lo largo del río Tagoni, se evidenció una afectación considerable del área, con excavaciones, remoción masiva de material y formación de pozas destinadas al procesamiento del mineral.

La presencia de los técnicos de la Secretaría de Madre Tierra permitió complementar la verificación realizada en territorio desde el ámbito de sus competencias.

 

Autorizado pero irregular

De acuerdo con la verificación efectuada en el Sistema de Información de Catastro y Cuadriculado Minero, las áreas inspeccionadas figuran actualmente vigentes; sin embargo, las actividades observadas durante la intervención no contaban con un título habilitante vigente que autorice su ejecución, conforme a los antecedentes administrativos correspondientes, detalló la AJAM.

Durante la intervención también se registró el bloqueo de los caminos de acceso. Inicialmente, el personal de esta entidad, acompañado por los técnicos de la Secretaría de Madre Tierra, pudo ingresar y realizar el recorrido; posteriormente, los accesos fueron cerrados mediante cadenas y otros medios de bloqueo, restringiendo la circulación de la comisión y dificultando la continuidad de las labores de fiscalización.

La AJAM afirmó que, con base en los elementos constatados en territorio y los antecedentes administrativos, continuará con la valoración técnica y jurídica de las áreas inspeccionadas, a efectos de determinar las acciones administrativas y legales que correspondan en el marco de sus atribuciones de prevención y control frente a la explotación ilegal de recursos minerales.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Lara exige a Urioste revelar quién es el “amigo” que le pidió su currículum para postularlo a fiscal general
2
Gobierno afirma que Mariaca tenía legisladores, policías y jueces vinculados a su estructura
3
Paz se queda sin el bloque de Samuel en el gobierno; Santamaría "permanece por decisión personal"
4
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
5
Urioste revela que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo para fiscal general

Lo más compartido

1
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
2
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
3
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
4
Paz se queda sin el bloque de Samuel en el gobierno; Santamaría "permanece por decisión personal"
5
Aviso ASPB

Más en Economía

08/10/2026
Histórico: arranca el Censo Agropecuario para conocer el potencial productivo de Bolivia
Después de 13 años, el país actualizará la información de más de 900 mil unidades productivas mediante el primer Censo Agropecuario completamente digital...
Ver más
07/10/2026
Choferes no logran acuerdo con la ATT sobre alza de pasajes interdepartamentales
Se declaran “en emergencia” y piden una reunión con los ministros de Obras Públicas, de Economía, de Hidrocarburos, y el viceministro de Transporte para...
Ver más
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó  en un comunicado del incremento notable en los precios de los alimentos de consumo diario en los hogares bolivianos tras levantarse la subvención al...
Ver más
07/10/2026
Defensoría alerta que 33% de los hogares redujo sus raciones a una diaria por alza de alimentos
Bolivia tiene condiciones para elevar sus exportaciones desde los $us 9.926 millones registrados en 2024 hasta aproximadamente $us 16.200 millones en 2030, plantea la Fundación Milenio en su estudio...
Ver más
07/10/2026
Inyección de divisas: Milenio proyecta elevar las exportaciones a US$ 16.200 millones hasta 2030
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,5 en 2026, la de Bolivia tendrá este año el peor desempeño de la región.
Ver más
06/10/2026
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
El responsable del Tesoro y Crédito público anunció también que el Presupuesto del Estado para el próximo se lo formula con el precio actual del litro de la gasolina y del diésel.
Ver más
06/10/2026
Viceministro anticipa incremento salarial en 2027
En Portada
08/10/2026 País
Urioste revela que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo para fiscal general
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, reveló que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo al cargo, al que llegó...
vista
08/10/2026 Seguridad
Reportan explosión en cárcel donde está recluido Roger Mariaca
Tres internos resultaron heridos este jueves tras una explosión de gas registrada en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, en...
vista
08/10/2026 País
Paz se queda sin el bloque de Samuel en el gobierno; Santamaría "permanece por decisión personal"
Con la renuncia del viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, el gabinete de Rodrigo Paz ha quedado sin autoridades ligadas al líder de...
vista
08/10/2026 Seguridad
Caso Mariaca: Realizan microaspirado y requisa en oficinas de la Fiscalía General
El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que, en el marco de las investigaciones que se realizan contra el exfiscal general Roger...
vista
08/10/2026 País
Lara denuncia que Cerimedo será trasladado de Chonchocoro a Palmasola y pide a la Fiscalía transparencia
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció este jueves que Fernando Cerimedo, el argentino exasesor del presidente Rodrigo Paz, será trasladado del...
vista
08/10/2026 País
Lara exige a Urioste revelar quién es el “amigo” que le pidió su currículum para postularlo a fiscal general
Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, pidió al fiscal general interino, Armando Urioste, que de el nombre de la persona que lo propuso ante la Asamblea...
vista
Actualidad
Una denuncia permitió a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera descubrir gran cantidad de vehículos y...
Ver más
08/10/2026 Economía
Hallan en Potosí explotación ilegal de oro con 500 trabajadores
Tres internos resultaron heridos este jueves tras una explosión de gas registrada en el Centro de Readaptación...
Ver más
08/10/2026 Seguridad
Reportan explosión en cárcel donde está recluido Roger Mariaca
Durante su sesión ordinaria, realizada este jueves, la Cámara de Diputados sancionó, con modificaciones, el Proyecto de...
Ver más
08/10/2026 País
Cámara de Diputados sancionó proyecto de ley sobre pasajes aéreos solidarios para pacientes críticos
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, reveló que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida...
Ver más
08/10/2026 País
Urioste revela que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo para fiscal general
Deportes
Guabirá ganó a The Strongest por 2-1 anoche en Montero, pero no le alcanzó para avanzar los cuartos de final de la Copa...
Ver más
08/10/2026 Fútbol
Los cachorros del Tigre dan pelea a Guabirá en Montero y es el líder de su grupo
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Tendencias
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Doble Click
Expansiva, así será la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) que se inauguró ayer en el...
Ver más
08/10/2026 Cultura
Ponen en marcha una Feria Internacional del Libro expansiva
Piero De Benedictis murió a los 81 años este miércoles 7 de octubre. El cantautor, reconocido por canciones como Mi...
Ver más
08/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de Mi viejo
Es la tercera presentación teatral del festival Mujeres en escena que se prolonga hasta el sábado 11, con un desfile de...
Ver más
07/10/2026 Cultura
La Madrastra presenta “Anne” en el mARTadero
El popular cantautor argentino de origen italiano tenía 81 años, estaba activo y continuaba desarrollando su carrera...
Ver más
07/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de "Mi viejo"