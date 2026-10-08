Hallan en Potosí explotación irregular de oro con 500 trabajadores

Más de 100 retroexcavadoras, 200 volquetas y alrededor de 500 personas fueron halladas durante una inspección en el municipio de Pocoata, provincia Chayanta de Potosí, a orillas del río Tagoni, donde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) evidenció una operación de explotación aurífera de magnitud.

De acuerdo con un informe oficial, la intervención se realizó en 25 cuadrículas (la superficie de cada una es 25 ha) del sector del río Tagoni, donde se evidenció una intensa actividad de explotación y procesamiento de material aurífero, con trabajos de excavación, remoción, extracción, transporte, lavado y concentración de mineral.

Denuncia

“A partir de una denuncia, nos constituimos en el lugar y pudimos evidenciar una actividad minera de gran magnitud. Conforme al informe técnico, se identificó una importante cantidad de maquinaria pesada”, informó el director departamental de la AJAM Potosí, Óscar Santos Orellana.

La inspección se realizó el martes 6 de octubre en las áreas mineras Chaupichuro, Taruquiri 1, Aguilita y Lumina II, donde el personal de la AJAM constató además la presencia de motores, vehículos, combustible, equipos de procesamiento, grandes pozas y campamentos improvisados vinculados con las actividades observadas.

Medio millar de trabajadores

“Durante el recorrido por los diferentes sectores donde se desarrolló el operativo, se identificó a más de 500 personas que realizaban distintas labores relacionadas con la actividad minera, entre ellas operadores de maquinaria pesada, conductores y trabajadores dedicados al movimiento, selección, lavado y concentración de material mineralizado”, detalló Santos.

El operativo contó con la participación de técnicos de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, quienes acompañaron a la comisión de la AJAM durante el ingreso y recorrido por el sector del río Tagoni, realizando la correspondiente apreciación técnica dentro del ámbito de sus competencias.

Por la magnitud de las operaciones observadas y la intervención intensiva del terreno a lo largo del río Tagoni, se evidenció una afectación considerable del área, con excavaciones, remoción masiva de material y formación de pozas destinadas al procesamiento del mineral.

La presencia de los técnicos de la Secretaría de Madre Tierra permitió complementar la verificación realizada en territorio desde el ámbito de sus competencias.

Autorizado pero irregular

De acuerdo con la verificación efectuada en el Sistema de Información de Catastro y Cuadriculado Minero, las áreas inspeccionadas figuran actualmente vigentes; sin embargo, las actividades observadas durante la intervención no contaban con un título habilitante vigente que autorice su ejecución, conforme a los antecedentes administrativos correspondientes, detalló la AJAM.

Durante la intervención también se registró el bloqueo de los caminos de acceso. Inicialmente, el personal de esta entidad, acompañado por los técnicos de la Secretaría de Madre Tierra, pudo ingresar y realizar el recorrido; posteriormente, los accesos fueron cerrados mediante cadenas y otros medios de bloqueo, restringiendo la circulación de la comisión y dificultando la continuidad de las labores de fiscalización.

La AJAM afirmó que, con base en los elementos constatados en territorio y los antecedentes administrativos, continuará con la valoración técnica y jurídica de las áreas inspeccionadas, a efectos de determinar las acciones administrativas y legales que correspondan en el marco de sus atribuciones de prevención y control frente a la explotación ilegal de recursos minerales.